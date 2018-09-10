車王電8月營收月增12% 旺季需求估Q4營運增溫

車王電 (1533) 自結 8 月營收近 2.36 億元，月增 12%，並較去年同期增加 9%，累計前 8 月營收 17.92 億元，較去年同期 15.9 億元年增 13%。車王電指出，受惠第三季起車用售後服務市場步入旺季，及電動車用產品陸續上市帶動業績成長，隨著旺季需求增加，預期第四季營收可望逐月升溫。 另外，旗下華德動能 (2237) 日前接獲欣欣客運 12 輛及南台灣客運 14 輛的「電動低地板大型客車」訂單，華德動能電動巴士使用之電池管理系統(BMS)、大容量電池模組，皆由車王電產製，預計於 10 月及 11 月底前完成交貨，將為車王電營收注入成長動能。



至於車王電結合華德、工業技術研究院所開發的無人自駕中巴，車王電指出，將於 9 月開始在台中水湳經貿綠能園區進行實地測試，計畫配合台中市府於 11 月舉辦花博期間，實際載客上線運行，屆時參訪乘客將可搶先體驗國人自製研發的 Level 4 無人自駕車之智能科技。