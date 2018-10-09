照明成品提前出貨 隆達9月營收9.8億元 動能放緩

隆達 (3698)9 月營收為 9.8 億元，月下滑 9.09%，年衰退 0.68%，累計第三季營收 30 億元，連續兩個季度守穩 30 億元大關，季減率 2%，年減率 8.13%，今年隆達進行滁州新廠、台灣、蘇州三地產能調整工程，上述廠區產線同步運作，營運成本墊高，淡出利潤較差照明成品製造，全年營運力求與去年持平。隆達表示，照明成品已於第二、三季提前出貨，9 月營收呈現下滑，持續調整產品組合，同時加速發展新產品技術，8 月發表 Mini LED 產品，背光應用持續出貨，並積極加速 RGB 顯示器應用之商品化開發，照明產品則強化高功率照明模組，應用於舞台燈或建築等專業特殊照明；此外。在汽車應用領域，車用光學模組產品已出貨並應用於歐洲火車頭燈。



三安、華燦、澳洋順昌等陸資 LED 廠落實機台國產化，新增產能開出，LED 晶片價格壓力不減，LED 燈泡低階照明產品價格疲弱，隆達持續調整產品結構、生產基地，其照明產品比重將由 4 成降到 3 成。



背光產品比重則是由 6 成上升到 7 成，鎖定 Mini LED 產品為發展重點，因應薄型化趨勢，把混光區域 (OD) 厚度降低至 0.5mm 以下，進階版薄型化背光 Mini LED 燈板，達到高對比、廣色域以及薄型化，應用在高階筆電、電競顯示器及車用面板。