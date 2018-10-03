今年已有18家中國房地產商達千億銷售目標 全年或超30家

在史上最嚴調控政策生存環境下，前三季，仍有 18 家中國房地產企業達到人民幣千億元銷售目標，超過 2017 年全年 17 家千億房地產企業的水準。人民幣 800-1000 億和 500-800 億規模以上的房地產企業數量也分別達到了 7 家和 13 家。

克而瑞研究中心預計，全年達人民幣千億房地產企業量有望超過 30 家左右。500 億元以上規模也有望從 2016 年的 23 家提升至超過 50 家。

與此同時，TOP100 中國房地產企業銷售金額集中度，較去年同期均有較大幅度的提升，TOP100 集中度升至 66%。其中，TOP10 和 TOP50 房地產企業的流量金額集中度達到 27.9% 和 55.3%，分別較 2017 年同期提升 3 個和 9.5 個百分點。而百強房地產企業的權益金額集中度也比去年同期提升 8.4 個百分點至 54.1%。

克而瑞研究中心資料顯示，這 18 家在前三季達千億目標的房地產企業為：碧桂園 (2007-HK)、中國恒大 (3333-HK)、萬科 (2202-HK、融創中國 (1918-HK)、保利地產 (600048-CN)、綠地 (0337-HK)、中海 (2669-HK)、新城 (1030-HK)、龍湖 (0960-HK)、華潤置地 (1109-HK)、世茂房地產 (0813-HK)、招商、華夏幸福 (600340-CN)、陽光城 (000671-CN)、旭輝 (0884-HK)、金地、中南 (000961-CN)、綠城 (3900-HK)。其中，碧桂園、恒大、萬科超過人民幣 4000 億元。

克而瑞研究中心預計，前三季百強中國房地產企業的總體業績表現將會得到延續。截止 9 月底，在部分設定了全年銷售目標的房地產企業中，22 家房地產企業中超半數的房地產企業目標完成率在 75% 以上，其餘則基本在 65-75% 之間。從目前業績完成度的情況來看，大部分房地產企業完成全年業績目標不成問題。

今年企業在資金、融資、利潤、拿地、行銷和周轉等方面都出現了一些變化。未來，複雜的市場環境對企業運營能力的要求也在不斷增加。

資金方面，前三季中國房地產企業持有現金規模、整體負債規模持續擴大。截止上半年末，超 6 成房地產企業淨負債率較去年末提升，財務槓桿有所增加。

克而瑞研究中心的分析認為，目前維穩現金流成為行業共識，第四季房地產企業應將槓桿率控制在合理水準，投資保持相對謹慎，並加速銷售去化及回款。

獲利方面，在當前行業競爭加劇的環境下，得益於房地產企業內部管控加強以及行業集中度上升的紅利，房地產企業獲利能力有所提升。但從長期來看，未來房地產企業的獲利能力仍面臨一定的下滑壓力。