雲信投資控股(08129-HK)擬出售兩間軟件業務公司 續停牌

雲信投資控股(08129-HK)公佈，於2018年10月8日，公司(作為賣方)與軟件買方(作為買方)訂立軟件出售協議，據此，公司已有條件同意出售及軟件買方已有條件同意收購銷售股份，代價為310萬港元(可予調整)。於軟件出售完成後，公司將不再持有軟件出售集團的任何權益及軟件出售集團各成員公司將不再為公司的附屬公司以及軟件出售集團的財務業績將不再併入集團財務報表。

根據軟件出售協議，軟件買方已有條件同意收購及公司已有條件同意出售銷售股份，相當於九方香港及Q9BVI的全部股權。

集團主要從事電腦軟件及嵌入係統開發、軟件及係統銷售及特許經營、提供融資服務及提供金融公共關係服務。根據軟件出售集團的財務資料，估計於軟件出售完成後，集團將不會錄得軟件出售的重大收益或虧損。經扣除有關軟件出售的開支後，所得款項淨額約250萬港元預期將用於集團一般營運資金。董事會認為，軟件出售為集團提供了變現其於軟件出售集團投資及重新分配其資源以發展根據收購協議將予收購業務的良機。

九方香港為於香港註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

Q9BVI為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

九方香港及Q9BVI的附屬公司均從事軟件業務。

此外，股份已於2018年4月12日上午九時正起暫停買賣。公司將根據GEM上市規則規定適時另行刊發公佈。