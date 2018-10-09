建案降價引爆已買房客戶不滿 碧桂園：個別促銷非全面降價

大陸房市轉冷，萬科 (2002-HK)、恒大 (3333-HK) 及碧桂園 (2007-HK) 等多家中國房地產龍頭企業紛紛減價促銷。日前有內媒報導，碧桂園在華東區域的多個建案減價促銷，引爆已買房客戶不滿。

碧桂園回應，指該集團在個別銷售狀況不太好的三四線城市，確實對個別建案推出促銷措施，惟打折幅度及力度是經過精心考慮，並非全面或大面積降價。

碧桂園於其中上海及江西信州的 2 個建案，每平方公尺平均價削減人民幣數千元，引發已買房客戶舉牌維權。

碧桂園相關工作人員指出，促銷方式並非粗暴地直接降價，而是有很多種，包括一種是針對老員工的優惠價格，還有一種是回饋老房客。如果是新客戶則沒有這個價格的，所以不存在市場傳聞的全面降價。

工作人員表示，總體來說，這是目前市場環境下隨行就市的一個選擇。碧桂園也指，商品房價格浮動是正常的市場行為，該集團與所有房客的交易均按照合同執行，遵循契約精神。針對已買房客戶的訴求，集團會及時關注，積極解決，妥善安排。

碧桂園昨 (8) 日股價開盤後一路走低，終場收報港幣 9.05 元，跌 6.701%。

圖片來源：新浪財經

無獨有偶，恒大亦在近期針對旗下 280 個城市的 646 個建案推出特惠活動，而萬科位於福建廈門及海南三亞的建案亦有不同程度的減價促銷活動。

另外，多家中國房地產商昨日公布今年首 3 季銷售數據。當中，中國金茂 (0817-HK) 的銷售額增長最勁，年增達 1.6 倍，至人民幣 978.92 億元。若單計 9 月，則年增 101% 至 83.39 億元。

富力地產 (2777-HK) 今年前 9 個月合約銷售人民幣 869.6 億元，涉及面積約 660.74 萬平方公尺，年增 46% 和 45%。9 月銷售額 102.8 億元，銷售面積約 78.84 萬平方公尺，月增 11% 和 7%，年增 39% 及 54%。

