摩根士丹利：上周利率走高就是市場的轉折點 熊市要來了

當中國市場仍在享受國慶假期之際，10 年期美債殖利率以兩年來最快速度飆漲，上周五（10 月 5 日）觸及 3.248%，刷新 2011 年 5 月以來最高紀錄。

10 年期美債殖利率通常被認定為「無風險殖利率」，被視為全球資產定價之「錨」。隨著殖利率走高，美債市場拋售潮愈演愈烈，海外股市應聲下跌。

在上周日的研報中，摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 指出，對於金融市場而言，利率變動的幅度不是最重要的，速度才是。但上周的利率漲幅來得又大又快，「利率創下新高似乎是一個轉折點，能讓滾動熊市在最後的安全堡壘中完成其未竟的事業」。

9 月中旬，Wilson 就曾分析認為，美股已經處於「滾動熊市」（不同板塊、行業或資產輪流出現下跌）的陣痛之中。由於更高的借貸成本代替企業的強勁盈利成為市場焦點，未來數年，標普 500 指數預計交投於 2400-3000 點區間。

而在此之前，摩根士丹利還看到，信貸利差在今年 2 月初觸底，根據歷史經驗，股票的平均峰值將在十個月後到來，即今年 12 月；美債殖利率將在七個月後達到峰值，即今年 9 月。

最新研報顯示，Wilson 看到，基於摩根士丹利股權風險溢價框架，標普 500 指數自今年 1 月以來首次遭到高估。他直言，隨著利率突破 3% 關口，指數估值過高是顯而易見的。

近幾個月來，小盤股已經明顯表現不佳。利率突破 3% 之後，它們的糟糕表現加速了。上周，利率攀升至 3.2% 的水平，市場的疲軟終於出現在那些估值最緊張的成長型股票身上。

摩根士丹利認為，在過去的十年裡，成長股毫無疑問擊敗了全球價值股。

在經濟增速低於趨勢水平的負利率時代，投資者喜好固定收益和成長型股票，顯然符合邏輯。因此，在從金融危機中復甦的早期，債券之流表現非凡，催生了所謂的「紅利貴族」股票。成長型股票也頗為受人青睞。

但自 2016 年以來，利率自周期低點開始逐漸攀升，債券和「紅利貴族」開始失去光彩，而成長型股票卻仍在吸引資本。

Wilson 認為，在低利率時代，債券與成長股的脫節十分合理。債券對利率走高十分敏感，而成長股在利率突破某個門檻之前仍舊保持免疫。但他也看到，上周利率刷新紀錄後，門檻已經被打破了。

因為現在成長股沒那麼誘人了，而金融股等許多之前慘遭投資者拋棄的價值股更有吸引力了。

隨著美債利率飆高，摩根士丹利還放棄了此前的高調預測：從 2 年期美債到 30 年期美債，殖利率曲線均將完全趨平。

該投行全球利率策略主管 Matthew Hornbach 在最新研報中承認了失誤，稱自己錯誤地認為美債殖利率將被限制在年內之前的高點。

Hornbach 表示，連續兩個月強勁的美國經濟數據已經促使投資者重新評估聯準會政策和未來經濟增長的前景。這種趨勢很可能會持續下去。

無論未來利率上升還是下降，殖利率曲線都有可能繼續走向陡峭，但目前就對此下注仍是為時過早。如果經濟數據持續出乎市場意料，投資者預期聯準會的升息態度將在年底前變得更為強硬，那麼殖利率曲線很難變得更陡。