Netflix成為製片公司 併購ABQ製作室 砸錢投自家片

Netflix (NFLX-US) 將購買第一間製作室，新墨西哥片廠將用於製作「復仇者聯盟」和「西卡里奧 Sicario」等片，以維持其不斷成長的原創電影和電視節目。

Netflix 股價週一 (8 日) 下跌 0.64% 來到 349.10 美元。

Netflix 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

根據週一的一份聲明，全球最大的付費在線串流電視 Netflix 正在進行最終談判，以購買 ABQ 工作室。此片場在美國新墨西哥州 New Mexico 的 Albuquerque 市擁有 8 個聲音舞台。

據了解，Netflix 目前已經於新墨西哥州拍攝了超自然劇「Chambers」和史詩劇「彌賽亞」，之前也拍攝了艾美獎獲獎系列片「Godless」。

此次收購進一步模糊了串流媒體巨頭，與傳統好萊塢工作室之間的界限，包括聲音舞台、創意部門、和戲劇發行業務。

雖然 Netflix 今年將在電影和電視節目上花費高達 80 億美元的投資，但其中大部分資金都用於其他公司製作的產品。舉例來說，Netflix 並不擁有「The Crown」或「橘色是新的黑色」等劇的權利。

對此，Netflix 也積極砸錢投入生產自己的產品，如喜劇「陌生事物 Stranger Things」和電影「Bright」等。

美國新墨西哥州提供稅收優惠以吸引製作。新墨西哥州與 Albuquerque 市將為 Netflix 提供約 1450 萬美元的資金。Netflix 表示，它將在未來 10 年內每年創造多達 1000 個工作崗位並投入 10 億美元用於生產。

Netflix 實體攝影副總裁 Ty Warren 在聲明中表示，「我們在新墨西哥州製作節目和電影的經歷，激勵我們抓住機會在這裡建立一個新的生產中心」。