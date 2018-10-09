買買買變跑跑跑！外資賣股走人 A股探底恐遙遙無期

中國股市昨 (8) 日大跌不意外，但前些日子高喊加碼 A 股的外資，卻紛紛賣股走人，光是昨天單日北向資金就淨流出近人民幣 100 億元。外資節後率先離場，也讓 A 股後市更值得關注。

受到長假期間國際市場大跌影響，昨日 A 股大跌近 4% 並不讓人意外。真正讓人注意的是，長假前高呼買買買的外資，卻在長假後第一個交易日率先賣股走人，避險情緒濃厚。若外資持續離場，本就跌深的中國股市恐怕難以探底，也會讓 A 股市場情緒持續低迷下去。

今 (9) 日 A 股早盤先以小跌開出，隨後拉回，持續在平盤上下震盪，至截稿為止暫報 2723.41 點，小漲 0.25%。

A 股今日早盤走勢 (圖自新浪財經)

陸媒報導，截至昨日收盤，借道滬深股通的境外資金合計淨賣出人民幣 97.16 億元，創下 8 個月來的單日淨賣出額新高。其中，滬股通管道淨流出人民幣 73.91 億元，深股通管道淨流出人民幣 23.25 億元。

盤後數據顯示，在滬股通和深股通的十大成交活躍股榜單上，多數個股都呈現淨賣出狀態。其中，貴州茅台、中國平安、海康威視 3 支個股的淨賣出額通通超過人民幣 10 億元，中國石化、招商銀行、恆瑞醫藥等的淨賣出額也在人民幣 4 億元以上。伊利股份、瀘州老窖和泰格醫藥則獲北向資金逆勢買進，這 3 支個股當日的淨買入額分別為人民幣 3743 萬元至人民幣 6059 萬元不等。

當然，A 股並非第一次面對外資大幅淨流出。根據《券商中國》統計，自滬港通開通以來，北向資金淨流出超過人民幣 30 億的次數共有 20 次，若以此為統計樣本，可以發現，上証指數 5 個交易日內上漲次數共計 13 次，機率為 65 %；上證指數在一個月內上漲次數共計 11 次，機率也超過了 50%，達 55%。

不過，大華繼顯研究公司 (UOB Kay Hian) 執行董事 Steven Leung 指出：「海外投資人目前不像先前一樣對 A 股樂觀大買，而是轉而看跌」並直指「大規模的北向賣出是對中美貿易關係越漸受關注的重要跡象」。

許多外資對 A 股的態度也一改樂觀，包括摩根士丹利、野村控股、傑富瑞集團等公司對 A 股看法轉趨謹慎。摩根大通最新報告認為，中美明年很可爆發「全面貿易戰」，將中國股市評等由「增持」下調為「中性」，認為兩國不斷升級的貿易戰，將影響明年的中國經濟。並將 MSCI 中國指數的年終目標價格，由 95 降至 85，相當於再跌 9%。