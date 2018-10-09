

◆盤勢分析

1. 最新的財報季本週正式展開，大型銀行，如花旗與富國銀行，將公布第三季財報。根據 FactSet 數據顯示，預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19.2%。今年前二季，企業獲利成長均逾 20%。週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.13 至 0.15％，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：成交量大於月均量或回檔低於 5 日均量較有利盤勢回穩。

(2) 均線：支撐為 10,200 至 10,300 點，壓力為年線附近。

(3) 技術指標：RSI 開口向下，5 日 RSI 位處超賣區，短線醞釀反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在在 10,403 點之上，上攻成交量是否大於 20 日均量或回檔是否低於 5 日均量，選股方向可留意半導體、網通、PCB、工業 4.0、Tesla、原物料、金融、生技、越概股、自行車等。

4. 財政部昨（8）日公布 9 月進出口統計，出口連 23 紅，規模 296.2 億美元，為歷年單月次高，年增率 2.6％，第 3 季出口 862.8 億美元，為歷年單季新高，較上年同季增 3.1％，出口、進口也分別創下連九季、連八季正成長，是近十年來最長成長周期。累計前九月出口 2,501 億美元，創歷年同期新高，較上年同期增 8.1％。至於 10 月出口，去年中秋節落在 10 月，今年工作天數多了三天，加上國際原油價格仍處高檔，短時間不會大幅拉回，及 iPhoneXR 平價機上市，偏樂觀，預估年增率在 4％至 7％間。

5. 非洲罷工事件負面影響開始消退，儒鴻（1476）9 月營收 21.85 億元，年增 4.91%，重返成長軌道。第 4 季傳統旺季，儒鴻看法樂觀，來自美中貿易戰轉單、北美 12 月耶誕節訂單挹注，將帶動營收成長。儒鴻短期壓力為月線附近。

6. 亞泥（1102）持有大陸山水水泥（00691-HK）25.09％股權的投資效益，露出曙光！2015 年 4 月 16 日停牌的山水水泥，已宣布恢復在香港聯交所買賣的復牌計畫，包括新董事會恢復對山東山水的控制，配發及發行新股以達至最低 25％公眾持股量的要求等。亞泥短期壓力為 10/01 高點附近。

7. 受惠三大產品線出貨持穩站在高檔，英業達（2356）9 月營收續站歷年同期高點，拉抬第 3 季營收衝上歷年單季新高、突破 1,400 億元大關，尤在筆電及伺服器拉貨力道強勁下，法人樂觀估其毛利表現將優於第 2 季。英業達短期壓力為月線附近。

