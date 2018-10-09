中國有能力實現全年經濟發展的主要目標--發改委副主任

中國國家發展改革委副主任寧吉喆周一表示，中國有能力實現全年經濟發展的主要目標。中國經濟有波動是正常的，但總的發展態勢是總體平穩，穩中有進，穩中向好，全年經濟發展的主要預期目標現在看來是有條件，有能力，有信心實現。

新華引述他在接受采訪時的表態稱，當前企業遇到的困難，有中美經貿摩擦帶來的，也有生產經營中一直存在的。要更大程度更大規模簡政、減稅、降費，著力解決中小企業融資難、融資貴等問題。

“我們有條件有能力有信心保持經濟運行在合理區間，加快推動中國經濟高質量發展。同時也要對中美經貿摩擦的影響充分評估，做好應對準備。”寧吉喆說，總的來說，經濟波動仍然屬於正常波動的範圍。

寧吉喆稱，針對中美經貿摩擦對就業帶來的影響，一系列新的應對政策正在陸續出台，中央部門和地方政府都在積極施策，穩定和促進就業。此外要破除制約居民消費升級的體制機制障礙，出台支持有效投資的政策，加大力度補短板。

他談到，要深化放管服改革，進一步降低企業制度性交易成本，持續深入推進財稅、金融、國企、投資、價格等重點領域改革；落實擴大開放、大幅放寬市場準入的重大舉措，切實保護在華外資企業合法權益。並擴大國際多元化市場空間。結合推進“一帶一路”建設，與世界上支持平等協商、互利共贏的國家和地區在更廣泛領域內擴大貿易投資往來。

他還談到，當前，外部環境發生明顯變化，美國挑起和升級經貿摩擦，給中國經濟發展帶來困擾和沖擊。經貿摩擦對中國經濟運行既有直接影響也有間接影響，既有短期影響也有長期影響，總的來看影響可控。

他認為，隨著中國經濟轉型升級，內需在經濟增長中所起的作用不斷增強。今年上半年，消費和投資構成的內需對經濟增長貢獻率超過100%。發揮好居民消費和有效投資對經濟增長的拉動作用，可以把外部經貿摩擦的影響縮小到可控範圍內。

隨著一些出口商品被加征關稅，可能帶來一些企業訂單減少，進而影響就業。當前中國正處於就業的良好時期，通過深化放管服改革，讓有利於創新創業的政策措施落地生效，能夠有效克服經貿摩擦對就業的影響。

他指出，只要保證供求基本平衡，因經貿摩擦帶來的個別商品價格波動很難帶來全局性價格上漲。當前中國貨物貿易保持順差，服務貿易逆差穩定，跨境資本凈流入，中國客觀有條件、主觀有能力保持國際收支基本平衡。

路透北京10月8日