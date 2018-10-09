科技股賣壓與業績較弱夾殺 台積電 ADR下跌近2%

台積電受到近期科技股賣壓出籠，加上自家業績表現相對較弱影響，週一 (8 日) 台積電 ADR (TSM-US) 走跌近 2%，來到每股 40.96 美元。

週一 (8 日) 台積電 ADR 下跌近 2%，至每股 40.96 美元，來到 8 月 23 日以來的低點。

台積電 ADR 近 4 個月走勢圖。(圖：investing)

台積電 ADR 近一個月暴跌 - 7.24%，近一週亦下跌 - 4.56%，綜觀全年，台積電 ADR 自今年 4 月以後，表現皆劣於大盤。

深究原因在於：近期科技股賣壓沉重，加上台積電受到第 3 季手機市場需求走弱，挖礦需求仍不確定，導致旺季不旺，兩大利空消息拖累該公司的股價走跌。

在 7 月公告的台積電財報顯示，受到智慧型手機動能偏弱，以及挖礦不確定性仍高，台積電第三季的業績展望，合併營收預計介於 84.5~85.5 億美元，第 3 季營收季增率下修至 7.6-8.9%，而年增率約持平或下滑，旺季不旺的情況下，毛利率預計 48~50%，營益率 36.5~38.5%。

台積電 ADR 後市多空分歧

7 月台積電財報中再度下修今年全年營收展望，營收年增率將從 10% 降至個位數增長。

展望第 4 季，法人表示，估算台積電全年營收高點將落在第 4 季。受惠蘋果旗艦機晶片 iPhone XS Max 拉貨加溫、超微、高通等企業 7 奈米大量生產投片、8 吋晶圓生產線達滿載狀態等因素影響，第 4 季營收季增可望達雙位數。

華爾街分析師的共識建議，1 至 5 分之間評給台積電均分為 2.20。1 分評為「強烈買入」，5 分評為「強烈賣出」，3 分視為「持有」。

然而，市場人士也呼籲，對於加密挖礦需求持續疲軟、人工智慧應用的 ASIC 晶片延遲出貨等利空因素，投資者也應保持持續關注。