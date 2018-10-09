紙包不住火！Google 刻意隱瞞50萬用戶個資外洩醜聞

外媒週二 (9 日) 報導，2015 至 2018 年期間，Google 因軟體漏洞問題，讓外部開發人可任意訪問 Google + 用戶的個資數據，造成 50 萬 Google + 用戶個資外洩，然而 Google 卻在事件發生後刻意隱瞞，該消息披露後，Google 宣告關閉 Google+ 社群網路服務。

週二 (9 日) Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 受此利空消息拖累，盤中股價一度低點 1135.40，截稿前下跌 1.46%，暫報 1150.75 點。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 受此利空消息拖累，盤中股價一度低點 1135.40。(圖：investing)

外媒週二 (9 日) 報導，在 2015 年始三年期間，Google 出現軟體漏洞，外部開發者有機可趁能任意訪問 Google + 用戶的私人數據，其中包括姓名、電子郵件地址、出生日期、性別、個人資料照片、居住地、職業和關係狀態等，目前已知有將近 50 萬 Google + 用戶受害。

了解此事的消息人士稱，在監管審查的擔憂之下，Google 決定維持風險暴露。Google 律師和政策專家撰寫的一份備忘錄中提到，公開軟體漏洞將導致直接監管關注。

因此，Google 執行長 Sundar Pichai 選擇不要向 Google + 社交網路用戶通知此安全漏洞消息。

據了解 Google 已於今年 3 月發現並修復了該軟體問題，然而，在外媒報導該醜聞後，Google 隨即宣告關閉 Google+ 社群網路服務，並宣告將開啟項目審查 (Project Strobe) 工作，審查第三方開發者對 Google 的存取權限。