本週美股5間IPO FMC分拆實業鋰化合物有望募3.8億美元

繼上週 Elastic (ESTC-US) 和 Upwork (UPWK-US) 的強勢首次公開募股後，本週有 5 家企業即將 IPO 上市，而計劃籌資約 11 億美元。

上週 IPO 市場完成了 8 筆交易，其中 4 筆為空白支票企業。其中，外包平台 Upwork 在交易的第一天飆升了約 41%，並籌集了 1.87 億美元。資料軟體整合商 Elastic 股價上漲了約 94%，籌資 2.52 億美元。

截至 10 月 5 日的一週，IPO ETF 經理 Renaissance Capital 稱，今年迄今已有 161 家 IPO 在美國上市，同比增長 49%。上週募集資金總額為 406 億美元，同比增長約 61%。

2017 年，Renaissance Capital 共報告了 160 起 IPO，比 2016 年的 105 起同比增長 52%。

2017 年的總募資收益為 355 億美元，而 2016 年的總收益為 188 億美元。Renaissance 的數據不包括空白支票公司，也不包括籌集不到 1000 萬美元的 IPO。

據了解，這週 5 個 IPO 的名單中包括 3 個生物技術領域、1 間科技業、和 1 間實業公司。

生技 IPO

其中最大生技企業是 Allogene Therapeutics，預計可籌集 2.72 億美元，其次是 Osmotica Pharmaceuticals 和 Equillium。

生物技術公司 Allogene (ALLO-US) 計劃以 16 至 18 美元的價格提供 1600 萬股。該公司是一家治療癌症的免疫腫瘤治療藥物的開發商。它將於週四 (11 日) 在納斯達克 Nasdaq 上市，交易代碼為 ALLO。主承銷商是高盛 Goldman Sachs (GS-US) 和摩根大通 JPMorgan (JPM-US)。

Osmotica 計劃通過以 14 至 16 美元的價格提供 830 萬股股票，欲籌集 1.25 億美元。該公司正在為人數不多 (從而服務不周) 的患者群體開發治療方案。它將在週四於納斯達克上市，交易代碼為 OSMT。主承銷商是 Jefferies 和 Barclays。

Equillium 計劃通過以 14 至 16 美元的價格提供 470 萬股，籌集 7000 萬美元。該公司正在開發針對嚴重免疫炎性症狀的治療方法。它將於週五 (12 日) 在納斯達克上市，交易代碼為 EQ。主承銷商是 Jefferies 和 Leerink Partners。

軟體 IPO Anaplan

一家名為 Anaplan 的雲端軟體將首次公開募股。Anaplan 希望通過以 13 至 15 美元的價格提供 1550 萬股來尋求 2.17 億美元資金。該公司提供基於雲端的企業軟件，用於財務和運營規劃。

它將於週五在紐約證券交易所 NYSE 上市，交易代碼為 PLAN。主承銷商是高盛和摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US)。

本週最大實業 IPO Livent

本週最大的 IPO 是 Livent，一家希望籌集 3.8 億美元的鋰化合物生產商。

Livent 計劃以 18 至 20 美元的價格提供 2000 萬股。該公司是一家從 FMC 化學商 (FMC-US) 分拆出來的鋰化合物生產商。

Livent 計劃於週四在紐約證券交易所上市，交易代碼為 LTHM。主要承銷商是美銀美林 (BAC-US) 和高盛。