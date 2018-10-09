美股盤後─道瓊收復224點跌幅 收高39點 擔憂利率上升 漲幅受限

道瓊工業平均指數清除盤中 224 點跌幅，終場收高 39 點，三天來首度上漲。但因投資人持續擔憂利率大幅上升，股市漲幅受限。S&P 500 與 Nasdaq 則小幅收低。



道瓊工業平均指數收高 39.73 點或 0.15% 至 26486.78。

Nasdaq 指數收低 52.50 點或 0.67% 至 7735.95。

S&P 500 指數收低 1.14 點或 0.04% 至 2884.43。

費城半導體指數收低 14.84 點或 1.13% 至 1301.00。

上週美國公布幾項經濟數據強勁，利率因而大幅上升。10 年期債券殖利率由 3.06% 上升並突破 3.2%。上週，10 年期債券殖利率亦觸及 2011 年以來高點。

分析師說，經濟開始有熱絡跡象，引發了利率上升。展望未來，因於利率上升，工資上揚，能源成本走高，且美元上漲，企業獲利率可能受到壓力。

上週五，美國政府公布，美國 9 月失業率下降至近 50 年低點。9 月新增就業數據令人失望，但 7 月與 8 月新增就業人數則往上修正。上週公布的數據亦顯示美國服務業擴張創新高點。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週說，貨幣政策距中性水平依舊遙遠，暗示未來將進一步升息。Fed 今年已三度升息，預期年底前，將再升息一次。

分析師說，雖然 10 年期債券殖利率上升，但仍大幅低於 GDP 成長率。

週一為哥倫布日，美國債券市場休市。

利率大幅上升，使得上週股市重挫，S&P 500 創 9 月 7 日當週以來，最大單週跌幅。Nasdaq 創 3 月以來最大單週跌幅。道瓊亦連續二週週線下跌。

最新的財報季本週正式展開，大型銀行，如花旗與富國銀行，將公布第三季財報。

根據 FactSet 數據顯示，預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19.2%。今年前二季，企業獲利成長均逾 20%。