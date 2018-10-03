英特爾10奈米有望提前出爐？AMD股價聞聲重挫近8%

英特爾 Intel (INTC-US) 因一份研究報告引發其股價大漲。報告對英特爾延遲的下一代製造技術感到樂觀，並導致競爭對手超微 Advanced Micro Devices (AMD-US) 股價下跌。

英特爾股價週二 (2 日) 股價收盤上漲 3.55% 來到 48.10 美元。AMD 則是收盤下跌 7.64%，而盤後又再下跌 1.76% 至每股 28.51 美元。

AMD 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

BlueFin Research Partners 在一份研究報告中表示，英特爾 10 納米產量的提升可能會在明年 4 月份開始，比目前的預測提前 4 到 6 週。據位於波士頓的精品研究公司 BlueFin 稱，英特爾正朝著該公司的 10 納米產量目標邁出「重大進展」。

總部位於美國加州聖克拉拉的英特爾，在 10 納米生產受到了延遲後正努力轉向更先進的製造技術。

然而，AMD 有望搶英特爾市佔的正面情緒還是在普片的投資人心中，這也顯示了在其股價，雖然近期波動大，但今年仍然上漲了超過 180%，成為 S&P 500 指數中表現最好的股票。

BlueFin 表示，對英特爾第 4 季度產量水平的初步預期表明，與上一季度相比略有下降，但這也「遠高於」華爾街的平均預測。