美股盤中─升息擔憂 道瓊下跌170點 連三天走低

由於投資人持續擔憂利率大幅上升，美國股市週一中場下跌，連續第三天走低，道瓊下跌達 170 點。

台北時間 00:16

道瓊工業平均指數下跌 147.57 點或 0.56% 至 26299.48。

Nasdaq 指數下跌 106.65 點或 1.37% 至 7681.74。

S&P 500 指數下跌 17.31 點或 0.60% 至 2868.40。

上週美國公布幾項經濟數據強勁，利率因而大幅上升。10 年期債券殖利率由 3.06% 上升至 3.2%。上週，10 年期債券殖利率亦觸及 2011 年以來高點。

分析師說，經濟開始有熱絡跡象，引發了利率上升。展望未來，因於利率上升，工資上漲，能源成本走高，且美元上漲，企業獲利率可能受到壓力。

上週五，美國政府公布，美國 9 月失業率下降至近 50 年低點。9 月新增就業數據令人失望，但 7 月與 8 月新增就業人數則往上修正。上週公布的數據亦顯示美國服務業擴張創新高點。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾上週說，貨幣政策距中性水平依舊遙遠，暗示未來將進一步升息。Fed 今年已三度升息，預期年底前，將再升息一次。

分析師說，雖然 10 年期債券殖利率上升，但仍大幅低於 GDP 成長率。

週一為哥倫布日，美國債券市場休市。

利率大幅上升，使得上週股市重挫，S&P 500 創 9 月 7 日當週以來，最大單週跌幅。Nasdaq 創 3 月以來最大單週跌幅。道瓊亦連續二週週線下跌。

最新的財報季本週正式展開，大型銀行，如花旗與富國銀行，將公布第三季財報。

根據 FactSet 數據顯示，預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19.2%。今年前二季，企業獲利成長均逾 20%。