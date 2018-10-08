吉利汽車(00175-HK)9月總銷量同比增14% 環比少1%

吉利汽車(00175-HK)公佈，集團於2018年9月之總銷量(包含集團擁有50%權益之合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量)為12.44萬部，較去年同期增長約14%，惟較2018年8月減少約1%。當中，10,468部為新能源和電氣化汽車。集團2018年9月之出口量按年增長約12%至2,315部。於2018年9月，集團於中國市場之總銷量為12.21萬部，較去年同期增長約14%。2018年首9個月之總銷量為113.69萬部，較去年同期增長約37%，併達至集團2018年全年銷量目標158萬部之72%。

於2018年9月，集團「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分别為2.01萬部及1.03萬部。集團運動型多用途車型「Geely Boyue」(吉利博越)之銷量為2.13萬部。集團跨界運動型多用途車型「Emgrand GS」(帝豪GS)之銷量為1.34萬部。本集團A+級轎車車型「Emgrand GL」(帝豪GL)之銷量為1.25萬部。集團運動型多用途車型「Vision SUV」(遠景SUV)之銷量為8461部。

在已銷售新能源和電氣化汽車中，於2018年9月，集團最暢銷車型為「Emgrand EV」(帝豪EV)､「帝豪GSe」(Emgrand GSe)及「Borui GE MHEV」(博瑞GE MHEV)，它們共佔新能源和電氣化汽車總銷量約84%。於2018年9月，集團「領克01」車型及「領克02」車型的銷量分别為9309部及5566部。

集團今年所有新推出的車型均大受歡迎：最新款轎車「缤瑞」於2018年9月之首銷售月已錄得5029部之高銷量水平。而「Borui GE」(博瑞GE)於2018年9月保持在月銷量超過5000部之近歷史新高水平。而所有「領克」車型的銷量亦於該月創下歷史新高。