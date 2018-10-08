畢馬威：創科、貿易物流及金融服務將在大灣區內獲益最大

畢馬威、匯豐以及香港總商會一項針對中國內地、香港和澳門714名企業高層作出的聯合調查顯示，77%的受訪者預計未來三年內大灣區經濟增長將超越中國其他地區，而約七成企業認為未來企業發展將從大灣區獲益，其中創新科技、貿易與物流和金融服務被視為大灣區發展中受益最大的三個行業。

在創新科技行業受訪者中，普遍認為人員和資金自由流動十大灣區在創新科技成功發展的關鍵；貿易與物流企業高層則認為監管協調、資金自由流動以及稅務優惠為促進區內商業發展的前三大重要因素；另外，金融服務行業高層認為大灣區成功發展的三個決定性因素分別為監管協調、資金自由流通以及處理銀行事務及融資的容易程度。

調查顯示，目前有70%大型企業已經或正在制訂針對大灣區的策略，而中小型企業比例則稍低約在51%。其中貿易與物流作為受惠最大的行業之一，該行業內僅有48%企業制訂大灣區策略。對此，畢馬威方面表示，因79%的貿易與物流行業受訪者認為「一體化的海關管理、流程和標準」是促進大灣區內貨物自由流動最重要的因素，但由於目前圍繞該方面的具體條文暫未出台，相信待具體措施落地才會有更多企業有針對大灣區內的策略落地。

另外，對於目前在中美貿易摩擦愈演愈烈情況下，大灣區發展能否順利進行。畢馬威香港區管理合夥人劉麥嘉軒稱，大灣區概念並非針對貿易摩擦而提出，其發展的重要性不言而喻，首先，大灣區可作為國家發展自身科研實力的重要平台，同時也可作為國家經濟增長的一個引擎，此外大灣區可配合「一帶一路」去更好發展新興市場。香港總商會政策及商務發展副總裁陳利華補充稱，相信待「一帶一路」概念日益成熟後，未來大灣區內將迎來更大的發展機遇。

對於貿易摩擦，劉麥嘉軒表示目前出口佔中國GDP僅在18%，而貿易摩擦對中國GDP的影響僅在1.7%。匯豐工商金融主管趙民忠指，出口佔中國GDP比例較低，經濟發展主要靠內需，而大灣區恰好可作為一個大力發展內需服務的試點。

文：鄒舒惠