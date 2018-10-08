成實外教育招生人數上升近兩成，民辦高教的出路就是擴招擴張？

10月5日，民辦高教成實外教育（01565-HK）發佈公告稱，截至2018年9月1日，成實外教育總計招生45779名，較2017年同期增長18.3%。而過去四年，也就是2014年至2017年，成實外教育的在讀學生總人數分别為31838名、32706名、34477名和38498名。毫無疑問，成實外教育正行走在不斷擴招的道路上。

各家高教都在擴招

成實外教育的同行們也不甘落後。以楓葉教育（01317-HK）為例，近5個學年，不僅入讀學生總數翻了個番，就連學校總數也由28所增長至60所。再比如赴美上市的海亮教育（HLG）、博實樂教育（BEDU），年度招生人數同樣處於持續增長狀態。

楓葉教育運營數據 圖源：港交所

海亮教育（HLG）運營數據 圖源：SEC

博實樂教育（BEDU）運營數據 圖源：博實樂官網

民辦國際教育企業不斷擴招，同市場需求的不斷增長有一定關係。隨著中國經濟的高速發展和國際化程度的加深，中國富裕階層佔比越來越大，市場對國際教育的需求也隨之水漲船高。根據新學說四庫全書和德勤研究的調研，預計到2020年，中國國際學校的在讀人數將達到32.6萬名！

事實上，根據新學說的統計數據，民辦雙語學校為國際學校的辦學主力軍，佔比達到50%以上，連公立學校國際部都不得不屈居其後。換句話，國内民辦國際教育學校正處於發展初期，市場規模很大程度將按照J型增長曲線快速增長。

這樣的市場背景下，不僅市場需求會倒逼民辦高教擴張，學校自身也會主動尋求擴張。畢竟對於一個行業來說，發展週期基本是不可逆的，高速增長的初期不容錯過。因此才有了成實外教育、博實樂教育、楓葉教育和海亮教育等一緻的擴招行為。

要擴招，先擴張

擴招的基礎是擴張，也就是增設新校，畢竟單所學校的學生承載能力有限，教學設備的利用率也有限度。而涉及到增設新校區，管理層有兩個選擇：一是自建，二是現金收購。相較於現金收購拿錢就能談妥，自建因牽涉到土地問題而更麻煩。但對於博實樂教育來說，這種麻煩也許是一件好事。

為什麽呢？看一下博實樂教育的原名——碧桂園教育集團就明白了。别家民辦高教或許為拿地傷透了腦筋，但博實樂教育背靠國内知名房企，不僅地產資源無憂，更可享受碧桂園帶來的品牌宣傳效應甚至是生源輸出。畢竟學校和家距離的遠近，也會影響家長們的選擇。

楓葉教育選擇的則是“自建+併購”的策略，雖不像博實樂教育有個親媽碧桂園，楓葉教育給自己找個合作夥伴還是沒問題的，比如二三線城市政府機構。值得註意的是，楓葉教育偏好二三線城市，而非北上廣這樣的一線。這其中既有合作更好談的原因，也有一線城市競爭太過激烈的倒逼。

同時，楓葉教育還有一個最大的優勢或者說特色，專註面向加拿大的國際教育服務。楓葉教育隻做這一項，因此可以集中集團資源做精做深，順便也和其他競爭者形成了差異。差異性越大，可替代性就越小，楓葉教育就越不容易被市場淘汰。

當然，更多的高教企業採取的還是併購的方式，直接了當操心少。上一家學校的校舍、教學器械接過手就可以用，甚至連教師、學生資源都可以同時接手。但話說回來，能用錢解決的事，還得看錢有沒有别人多。新《民促法》出台後，各路資本都盯緊了民辦教育市場，已建成的學校有限，符合各家國家教育公司辦學的院校更少，能不能如願買到心儀院校還要打上一個問號。

教育方式、理念輸出回報更高

雖然現階段，各家高校都走的是重資產擴張路線——靠著增設新校完成擴張。但還有另一條回報更高的擴張之路，也就是與重資產擴張對應的輕資產擴張之路。簡單來說，就是輸出教學方式、教學理念，而非自建或併購校區辦學。

輕資產擴張的好處顯而易見，沒有了拿地、大筆資金投入的限製，高教機構可以更快速的攻城掠地完成擴張。但教育方式輸出的前提要求很高，至少自身的辦學水平要得到大眾的廣泛認可，輸出的教育方式要具有可復製性等等。

上文已經提到，目前我國的民辦國際教育還屬於發展的初級階段，短時間内輕資產擴張的思路可能併不太現實，但未來哪家機構會拔的頭籌卻值得思考。

作者：熊思怡

編輯：唐文英