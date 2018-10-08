近半年聯想集團股價大漲近一倍，全靠楊元慶的一張嘴？

國慶節期間，想必國内股民的心情併不如意，因為中國和美國之間的摩擦有進一步加劇的迹象，導致香港的股票市場持續大跌，恒生指數再次回到2018年低點附近，也給10月8日A股開盤後的走勢蒙上了一層陰影。

雖說上半年國内A股和港股的走勢都不儘如意，但是前段時間被剔除出香港恒生指數成分股的聯想集團（00992-HK），最近五個月股價卻是逆勢大漲，公司股價自今年4月末觸底之後，一路大漲至近期最高點已經接近翻倍，難道公司股價真的否極泰來了嗎？

（圖片來源：同花順）

就在公司股價自低點漲幅接近一倍、大家都沉浸在賺錢喜悅當中的時候，聯想集團的股價毫無預兆的出現閃崩，在10月5日盤中最低跌幅超過22%，且事前併無明顯利空消息的刺激，這是什麽原因造成的？

利潤不足以支撐市值

對於聯想集團股價閃崩的猜測、眾說紛纭，有說是因為港股市場大跌拖累的、有說是因為楊元慶前期的口不擇言“我們不是一家中國公司”所影響，但是，我們財華社認為這些都不能算是根本性原因，最重要的還是公司所創造的利潤不足以支撐公司的市值。

我們查看聯想集團近幾年的財報之後，發現公司淨利潤長年處於盈虧邊緣，截至2017年3月和2018年3月年度，聯想集團分别實現營收430億美元、453億美元；淨利潤分别為5.30億美元、-1.27億美元，從這兩組數據我們可以看出聯想集團近兩年來淨利潤一直處於盈虧邊緣，淨利潤率極低。

但是，今年來公司好像有改變去年虧損的局面，8月16日，聯想集團公佈2018年第一財季(下稱“本季度”)業績報告。這份報告相比較近幾年是比較亮眼的一份報告，財報顯示，公司本季度營收增長19%，達到119億美元，創歷史同期新高。報告期内稅後歸屬股東淨利潤為7700萬美元，相較去年同期虧損7200萬美元，業績改善還是非常明顯的。

（圖片來源：聯想集團2018年一季度業績報告）

可是就算公司今年一季度營收增長，利潤扭虧，但是其淨利潤基數併不高，相對公司今年市值最高點700億港元出頭，全年沒有10億美元的淨利潤，是很難支撐得起公司市值的。所以，聯想集團每股6元港幣的股價明顯在二級市場出現泡沫。

那麽，前幾個月聯想集團股價在港交所大漲是什麽原因造成的？

炒作成分較大

在聯想集團業績發佈會上，董事長兼CEO楊元慶自信地說，“聯想一季度的業績充分證明，在跨過拐點之後，聯想已經開足馬力，全速前進！”

9月26日，在2018年聯想創新科技大會上，楊元慶再次“口出狂言”稱，在人工智能三要素—數據、計算力和算法聯合作用下，一個人工智能變革的新架構正在形成，聯想是“極少數能夠統一利用所有智能化要素資產的公司”。稍後，聯想還發佈了包括5G模塊手機、智能PC在内的多款智能化新品。

業績反轉、股價飛漲、新產品發佈……，這一係列事件，都向投資者展現出聯想集團美好的未來。但是，部分業内人士稱，全球PC市場雖然回暖，畢竟是夕陽產業，不足為道。聯想手機更乏善可陳，唯獨數據中心業務值得期待，但這塊佔比收入份額不大。另一方面，聯想一直標榜自己是全球化公司，在當前背景下，它可能成為受益者。

（圖片來源：聯想集團2017年度業績報告）

受這一係列消息刺激，聯想集團股價自8月16日起持續上漲，公司股價已從約4.5港元漲至最高點6港元，漲幅超過30%。那麽，問題來了，就靠董事長的樂觀預期促使公司股價大漲，這種趨勢真的可以持續嗎？

我們財華社認為，公司沒有實實在在淨利潤支撐的市值，完全是不客觀、不靠譜的，從近期聯想集團股價閃崩就可以體現出來。這也是充分說明了一家公司的價格長期看會和價值趨同的，短期可能會受市場情緒影響上下波動，長期看公司的價格必然離不開價值。

綜上所述，我們可以看到聯想集團股價近幾個月已經接近翻倍，這其中主要原因有兩點，1.公司淨利潤同比去年扭虧轉盈給公司股價帶來實實在在的支撐；2.公司董事長兼CEO對於未來前景的超級樂觀預期，在一定程度上提振了二級市場投資者的積極性，就由於這一虛一實兩則事件影響，使公司股價短短五六個月已經接近翻倍。但是，值得我們註意的是，公司利潤增長導致的股價上漲是合理的，董事長的樂觀預期隻是主觀的，併沒有實質性意義。