連19日護盤無效 騰訊首次跌破300元 券商：仍有下探空間

大陸十一黃金周甫結束，騰訊 (0700-HK) 今 (8) 日股價卻跌破港幣 300 元大關，至 299.8 元，這是 2017 年 7 月以來，騰訊股價首次跌回每股 300 元以下。

騰訊繼續買回庫藏股護盤，10 月 5 日買回 12.8 萬股，耗資近港幣 3904 億元，這是騰訊第 19 個交易日買回自家股票，累計耗資 6.9 億元。

騰訊的股價在最近幾個月始終疲軟。今年 8 月，騰訊發佈第二季財報，總收入人民幣 736.75 億元，年增 30%；盈餘為人民幣 178.67 億元，年減 2%。業績上的頹勢也反映在最近騰訊股價上。

為了扭轉業務上的疲態，國慶日前一天，騰訊宣佈調整內部構架，新成立雲與智慧產業事業群 (CSIG)、平台與內容事業群 (PCG)，而原有的微信事業群 (WXG)、互動娛樂事業群 (IEG)、技術工程事業群 (TEG)，企業發展事業群 (CDG) 繼續保留。

此外，騰訊將整合社交與效果廣告部 (SPA) 與原網路媒體事業群 (OMG) 廣告線，成立新的廣告行銷服務線 (AMS)。這是騰訊時隔 6 年首次大規模做內部構架調整。

在國慶假期期間，騰訊旗下的又一個業務傳出分拆上市的消息。10 月 2 日晚間，騰訊音樂娛樂向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 招股書，準備在美國上市。這也是繼閱文集團 (0772-HK) 之後，騰訊內部又一個獨立上市的業務板塊。

不過，這些消息都未能讓分析師對騰訊股價的未來走勢給出樂觀的預測。券商人士認為，站在機構的角度，騰訊的業務走向目前和老對手阿里巴巴 (BABA-US) 相比還有差距，因此，即便是股價已經跌破港幣 300 元，仍然有繼續下探的空間。

截至發稿，騰訊報港幣 301.4 元，跌 1.18%，300 元大關岌岌可危。