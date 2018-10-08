驚爆內幕！FF拖欠供應商貨款擬裁員 唯一預產車FF91已燒壞

據接近法拉蒂未來 (FF) 的消息人士指出，FF 在 7 月耗盡恒大的 8 億美元投資後，已經陷入財務困境。該公司拖欠了部分供應商和經銷商的費用，在考慮裁員。同時，9 月底，唯一一款 FF91 試生產汽車發生起火事件，對年底生產勢必構成負面影響。。

法拉第未來在 2017 年底獲得恒大健康 (0708-HK) 的注資後，免於破產的災難，但這筆 8 億美元資金已經在今年 7 月耗盡。同時，FF 創始人兼 CEO 賈躍亭向香港仲裁中心提出仲裁，要求剝奪恒大作為股東享有的有關融資的同意權，並解除所有協議。

賈躍亭起訴恒大健康的主因在於要求恒大健康提前支付 7 億美元。背後凸顯了 FF 的財務困境。接近 FF 的前員工以及消息人士表示，FF 在花盡恒大的 8 億美元後，已經陷入了財務困境。該公司拖欠了部分供應商和經銷商的費用，同時在考慮裁員。對此，FF 尚未對求證發出置評。

這次的資金危機正值 FF 關鍵時機。2018 年以來，FF 一直在建設加州的漢福德工廠，計劃在年底量產其首款超豪華純電動 SUV 車型 FF91。

7 月 30 日，法拉第未來首台白車身抵達該公司位於漢福德的工廠，至此 FF91 的整車組裝工作正式啟動。8 月底，法拉第未來宣佈首款量產車型 FF91 的首台預量產車下線。法拉第未來內部郵件表示，該公司工程師完成了這台具備完整功能的 FF91 預量產車的驗證工作。

儘管一切看起來相當順利，但消息人士透露，作為 FF 的首款也是唯一一款試生產汽車，FF91 在今年 9 月底發生起火事件。火災發生在該公司為員工及家人舉行「Futurist Day」結束幾小時後。具體的破壞程度目前尚未知曉，但有前員工表示，法拉第已經要求員工針對這起火災簽訂保密協定。

由於該公司計劃在今年晚些時候正式開始生產 FF91，火災事件勢必對其構成負面影響。

更緊迫的問題是，FF 已經拖欠一些經銷商和供應商數週的付款。這些拖欠資金是賈躍亭在 7 月前用盡第一批 8 億美元分期付款直接導致的結果。

根據 8 月初的一份 FF 郵件顯示，法拉第未來的代表試圖將拖欠付款解釋為支付過程中的延誤。FF 不斷重複承諾，指付款程序正在檢查、等待公司簽名或公司財務部處理需要 1 個多月的時間。

2 名與法拉第緊密合作的前員工表示，FF 對欠款的解釋與 2017 年公司幾乎因沒錢陷入困境時的一樣，採用了相同的拖延戰術。

一位經銷商表示，法拉第未來的一位代表曾建議 FF 雇傭一家代收代付資金的公司。該經銷商不願意透露真實姓名，擔心 FF 不會支付欠款。

官方資料更顯示，至少有 3 家公司已向加州國務卿申請「留置權」，其中 1 家公司因出售給 FF 的設備而被積欠近 40 萬美元。

早在 2017 年，一些供應商就起訴過 FF，要求支付欠款，原告中包括了座椅供應商富卓汽車內飾 (Futuris)。當時，該供應商要求 FF 支付其 1000 萬美元的逾期付款，其中包括 700 萬美元的貨款及 300 萬美元滯納金。

今年 2 月，FF 在美國加州加迪納研發總部舉辦第一次全球供應商峰會，將近 200 位來自超過 100 多家供應商參加。FF 供應鏈副總裁 Pablo Ucar 表示，舉辦這次活動的目標是讓供應商重塑對我們量產計畫和資金方面的信心。

不過，並非所有的供應商欠款都已償還。今年夏天，總部位於內華達州的 Astound Group 在一項此前未被披露的訴訟中聲稱，法拉第未來欠下的 150 萬美元可追溯至 2016 年，其中包括 2017 年在消費電子展 (Consumer Electronics show) 上發佈 FF91 的未付發票。

據恒大健康子公司時穎去年 11 月底與 FF 原股東 (FF Top Holding Ltd。實際控制人為賈躍亭) 簽訂合併與認購協議，在 3 年內投資 20 億美元，占合資公司 45% 股份，按照協定約定在 2018 年底前支付 8 億美元、2019 年支付 6 億美元、2020 年支付 6 億美元。恒大健康在 2018 年 5 月 25 日已提前支付完畢 2018 年底前應支付的 8 億美元。

這次賈躍亭再次與恒大健康撕破臉，可見資金危機已經相當深入。賈躍亭曾口頭承諾，FF91 要在 2018 年底實現量產、2019 年投入生產 10 萬輛，現在看來危機四伏。且雙方如此劍拔弩張，意味著賈躍亭要從恒大健康全資子公司融資 20 億元美元的計畫將可能泡湯。