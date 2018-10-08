忘恩負義再添一樁 賈躍亭疑將許家印踢出FF 恒大決定告

中國恒大 (3333-HK) 主席許家印今年 6 月底出手救賈躍亭，透過旗下恒大健康 (0708-HK) 入股賈躍亭的電動車公司 Faraday Future(FF，法拉第未來)，並成為大股東，惟雙方最近出現糾紛，賈躍亭向香港國際仲裁中心提出訴訟，疑有意將恒大踢出局。恒大在新聞稿引述業內人士痛批賈躍亭忘恩負義。

今年 6 月 25 日，恒大健康公布以人民幣 67.47 億元收購時穎，時穎在 2017 年底與 FF 原股東，即賈躍亭控制的 FF Top Holding Ltd. 訂立合併協議，成立新公司 Smart King，Smart King 全資擁有 Faraday Future。

根據協議，時穎 3 年內投資 20 億美元，持有 Smart King 45% 股權，FF 原股東持有 33% 股權，其餘 22% 留作根據股權激勵計劃配發股權予員工。時穎要在 2018 年內對 Smart King 投資 8 億美元，並於 2019 年及 2020 年分別投資 6 億美元。

恒大健康昨 (7) 日發佈公告及新聞稿指出，時穎提前在今年 5 月 25 日支付了今年承諾投資的 8 億美元，至 7 月原股東賈耀亭表示該筆資金基本上已用完，並要求時穎提前投資 7 億美元。時穎為了最大限度支持 Smart King 的發展，各方後來簽訂補充協議同意在滿足支付條件提前付 7 億美元

但賈躍亭卻反咬恒大，利用在 Smart King 多數董事席位的權利操控 Smart King，在未達到合約付款條件下，就要求時穎付款，並以此為藉口，於 10 月 3 日向香港國際仲裁中心提出仲裁，要求剝奪時穎作為股東享有的有關融資的同意權，以及解除所有協議，剝奪時穎在相關協議下的權利。

恒大引述業內人士分析指出，相關要求等同賈躍亭可以隨便賤賣 Smart King 股份、攤薄稀釋恒大股份、撕毀協議及踢恒大出局，更批評「恒大是賈躍亭的救命恩人，賈躍亭卻對恒大忘恩負義，不排除是賈躍亭在難以如期兌現量產承諾、可能失去控制權的背景下走的一步險棋」。

分析認為，賈躍亭能夠反咬恒大是源於「同股不同權」。持有 Smart King 45% 股權、作為大股東的時穎，每股只有 1 票投票權，FF 原股東持有 33% 股權，但每股就有 10 票投票權，即恒大健康有 12% 的投票權，賈躍亭一方有 88%。

此外，新聞稿中還提到在此次反咬恒大前，賈躍亭曾被報導涉挪用公司資金、拖欠供應商款項等，更重提賈躍亭在對待投資人與合作夥伴方面有前科，前有孫宏斌，後有許家印，賈躍亭一再的對出手救他的人忘恩負義。

恒大健康表示，Smart King 提出仲裁是嚴重傷害時穎及其股東的權益，時穎已聘請國際律師團隊，將採取一切必要的行動，捍衛時穎在相關協議下持續享有的權利。

恒大健康上週四 (2 日) 停牌，並於今 (8) 日復牌，停牌前報港幣 10.5 元。