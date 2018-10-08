【大行報告】中泰證券：不確定性因素增多 水泥板塊配置價值仍較高

中泰證券發表研報指，本週美國領導人表態再度引發市場波動，當前外部不確定性因素持續增多，内需重要性凸顯，中泰認為從行業自身盈利確定性和行業近期趨勢而言，水泥板塊仍然是配置價值較高的板塊。

研報指出，從當前情況看，今年冬季錯峰生產的時間基本和往年一緻，而南方地區的水泥錯峰生產方案在持續細化中，這將有利於維持當前行業較好的盈利情況，同時不搞“一刀切”也是對龍頭企業競爭力的進一步加強。此外，目前市場較為關註供給側改革是否存在“矯枉過正”的風險以及今年旺季限產力度是否會邊際放松。且中泰統計了今年已公佈的錯峰生產計劃，發現同比去年同期仍然是增強的。因而中泰判斷，在短期趨勢上，水泥價格轉向的概率較小，旺季水泥價格仍將延續漲勢。

研報認為，在外部環境不確定性持續增大的背景下，内需的重要性體現的較為明顯。中泰併不對需求總量過分樂觀，但也不過分悲觀。值得重點關註的仍是“存量時代”下確定性的行業格局好轉，如結構升級、去產能等趨勢。中泰近期持續建議關註確定性持續增強的南方區域的水泥以及玻璃，而成長板塊龍頭如(玻纖龍頭中國巨石、中材科技，品牌建材龍頭北新建材、偉星新材等)的整體長邏輯仍然是比較通順的，部分股價出現回調反而是中長期的配置的較好介入時機。維持建築材料增持評級。

風險提示：房地產、基建投資低於預期,宏觀經濟大幅下滑,供給側改革不及預期、政策變動的風險