台股盤後—台積電回測年線領跌 指數跌破10500點 力守10450點之上

台股今 (8) 日再度面臨沈重賣壓，早盤跌幅雖較前幾日收斂，惟在台積電重挫領跌下，電子股表現持續弱勢，盤中指數一度大跌逾百點、持續破底至 10403 點，創今年 2 月 9 日以來新低，資金持續輪動至傳產與金融族群避險，富邦金與兆豐金等金融股力守紅盤之上，台塑四寶也走穩撐盤，指數終場下挫 61.19 點，終場以 10455.93 點作收，成交量 1248.44 億元。

台股今日上市類股中，漲幅最高的為紡織指數、漲幅約 1.19%，其餘收紅的族群漲幅均在 1% 以下，包括玻璃、百貨、光電、金融、塑膠、油燃、運輸、營建、橡膠、生醫、非電、化學生醫、化工、非金電、電子設備、食品族群等，其餘類股均收黑，跌幅最深的為半導體族群、下挫逾 2.2%，其次為資訊指數。

店頭市場今日下跌 1.31%，以 125.14 點作收，成交量為 275.2 億元。上櫃指數部分，僅觀光與航運指數收紅，其餘指數均收黑，又以半導體指數跌幅最重、超過 3%，其次為紡織族群。

蘋概三雄部分，僅股王大立光收紅，由於大立光將於周四 (11 日) 召開法說，市場看好長期展望仍佳，早盤一度大漲半根漲停，惟午盤前漲勢收斂，終場上漲逾 2%，以 3510 元作收，再度站回 3500 元關卡；台積電今日領軍台股持續走跌，終場下挫 2.6%，以 243.5 元作收，跌破季線並回測年線；鴻海則是開高震盪走低，小跌 0.13%，收在 75.5 元。

被動元件族群今日股價持續探低，被動元件龍頭國巨盤中寫下新低價 378 元，尾盤在買單拉抬下由黑翻紅，站回 400 元關卡、以 404 元作收。除國巨外，其餘個股大多收黑，信昌電重挫逾 9%；華新科跌幅也達 6%，股價續探低；禾伸堂、大意也有超過 2% 的跌幅。

紡織族群由於市況展望佳，在 9 月營收創高的聚陽領軍下，包括儒鴻、如興、宏遠、遠東新、力鵬、新纖等，股價逆勢走揚，漲幅均超過 1%，成為盤面相對抗跌的族群。

金融類股在資金避險與升息預期等題材發酵下，元大金、富邦金、國泰金、新光金等均上漲超過 1%，兆豐金、第一金、國票金、永豐金與華南金等均收紅。

法人指出，目前盤面跌幅最重的仍為電子股，由於上周美股納斯達克指數跌破季線，美科技股表現弱勢，連帶使台股電子股風險偏高，資金流入傳產與金融族群避險，由於第 4 季油價有機會續上攻，可留意上周跌深的塑化股、最近強勢的生技股與紡織股，短線表現可期。

法人認為，由於周三為國慶日，國安基金明 (9) 日出手護盤機率高，但目前全球資金面不利台股，包括美國公債殖利率持續走高、台幣續跌破 30.9 元、人民幣也貶破 6.9 元等都是隱憂，且資金有撤出亞洲市場跡象，政府雖有意護盤，但外資站在調節的賣方，可能使國安基金進場護盤操作事倍功半。