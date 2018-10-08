【華冠投顧】盤後分析：留意國慶日後是否變盤向上

劉彥良 分析師

美股續弱加上中國開市補跌，台股再創波段新低 10403 點，已快回補 2 月初多方缺口 10392 點，就技術面的角度來看，已具備跌深反彈的契機。

跌勢仍集中在電子股身上，反關傳產和金融指數逆勢收紅。電子股當中，漲價概念股不斷破底，今天華新科 (2492)、信昌電(6173)、環球晶(6488) 和台勝科 (3532) 盤中都被打到跌停。既然要清碼，融資在高檔的個股必會成為空方狙擊的標的進而引發多殺多，所以投資朋友該好好檢視一下手中的持股是不是屬於這類型。

下半周也就是國慶日過後，我認為大盤才有機會變盤向上。回顧去年國慶日後加權指數連漲 4 天合計約 240 點，就政府的心態當然要在總統講話的隔天開始去作拉抬，再者 5 日線扣抵值也會往低檔，屆時短天期均線若能翻轉向上也就是斂表短成型，才有利多方攻勢延續。

研判台股的反彈目標會先往空方缺口 10669~10707 點，等站穩後才能再往年線 10827 點挑戰，這部分就要觀察國際股市能否止穩，以及美債殖利率是否自高點回檔。

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