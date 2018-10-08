美銀美林：注意了 美股延續了20年的怪象終於出現反轉

請問各位投資者，在你們投資股票時，會關注公司的信用評級麼？

美銀美林的美股與量化策略主管 Savita Subramanian 發現，過去 20 年裡資信評級更高的公司在股價方面的表現遠不如低評級的公司，但這個趨勢近期終於出現了扭轉。而投資者們也需要關注這個潛在的變化以調整選股策略。

按照對於資信評級的普遍理解，公司資信更好的公司應該在二級市場上更受歡迎，同時資信低的公司則會少人問津，而人氣也會直接反映在股價上。不過，這種「信用好就該更貴」的理念在過去二十年裡，只是門外漢的白日夢而已。

信用好≠受追捧

由於取得較高的公司評級要求企業有更健康的財務報表，其中資產負債率就是重要的考核指標之一。而負債率本身只會產生財務費用，對業務盈利能力本身不產生非常直接的影響。甚至有分析師提出保持較高的負債率才能給投資者帶來更多潛在利潤的看法。所以資信評級鮮有在主流的選股策略中露臉，也很少得到股票投資者重視。

美銀美林的研究顯示，在過去 20 年裡，標普 500 指數中有著較高資信評級（B + 或以上）的公司，長期以來在動態本益比中的表現要遠低於資信評級較低的公司（B 或以下）。這意味著在收入相同的情況下，資信更好的公司股價會更低。但在 2018 年，這個持續了 20 年的「奇怪趨勢」終於出現了反轉的信號。

（標普 500 指數中信用更好的公司動態 P/E 更低，來源：美林美銀）

寬鬆政策作祟

Subramanian 表示，一般而言投資者需要為更安全的資產支付更高的價格，但在股市中這樣奇怪的現象持續了整整二十年。這些年來不斷的財政和貨幣寬鬆刺激使得市場很難冷靜下來。在寬鬆的貨幣政策下，這些資信評級更低的公司展現出了更好的吸引力。

正如上圖所顯示，每當動態 P/E 出現收斂的情況式就會出現新一輪的貨幣寬鬆或者財政刺激政策，整整二十年之後這個指數才出現反轉。

後市怎麼辦？

隨著關鍵趨勢出現交叉， Subramanian 表示，投資者應該毫不猶豫地選擇評級更高的股票。

最重要的理由是隨著聯準會的不斷升息，整個市場的信貸政策已經發生了變化，市場歷史性地倒向了信用更好的公司。同時美銀美林也表示，隨著公債殖利率的不斷上升，代表着市場波動率的恐慌指數（VIX）也會呈現相同的走勢。



（公債殖利率利差和 VIX 的關係，來源：美林美銀）

恐慌指數的走高意味著股市波動率上升，而在投資者對於風險資產開始產生顧慮的時候，那些高評級公司的安全邊際效應將會顯現。

Subramanian 認為，隨著高低評級公司動態 P/E 出線交叉，投資者應該更加關注評級指標並選擇 B + 或以上評級的公司。這些標的的投資價值，將會在未來波動加劇的情況下更好地體現出來。