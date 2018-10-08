中國9月財新服務業採購經理人指數回升至53.1 用人規模兩年來首降

中國 9 月財新服務業採購經理人指數回升到 53.1，高過上個月創下十個月低點的 51.5，創下三個月新高，但仍低於年初，也低於歷史均值。

中國 9 月財新服務業採購經理人指數回升到 53.1(圖自財新)

這項走勢和中國國家統計局服務業 PMI 不同，先前官方公佈的 9 月服務業商務活動指數為 53.4，與上月持平。消息公布後，A 股持續走低，到上午 10 點 40 分左右，跌幅一度擴大到 3%。

儘管服務業加速成長，但受製造業成長速度減弱的影響，9 月財新中國綜合 PMI 為 52.1，僅高於 8 月 0.1 個百分點，顯示經濟活動仍然成長乏力。

服務業新訂單出現小幅成長，為四個月以來最高。有部分企業反映，新產品問世、客戶增加促進了新業務增長。不過製造業新訂單成長速度 9 月陷入停滯，兩者綜合，9 月新訂單整體增速相對低迷，較 8 月的 26 個月低點略有回升。

值得注意的是，9 月服務業用人規模出現兩年以來的首次下降，製造業用人甚至降至 14 個月新低。兩大行業的受訪企業皆表示，公司重組、人員自願離職後沒有填補空缺，導致用人數量下降。整體用人規模降幅為 2016 年 8 月以來最高。

至於兩大行業企業對未來 12 個月的生產與經營前景普遍表示樂觀，但因為擔心中美貿易戰的衝擊和環保政策收緊的影響，9 月製造業界信心降至今年最低；服務業企業信心和 8 月相比也有所下降，低於歷史數據。兩者綜合，前景信心度降至 10 個月的次低點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，財新中國綜合產出指數較上月略有回升，顯示經濟仍較穩健，但需求狀況不甚樂觀，企業成本壓力依然較大，就業形勢先行惡化將考驗官方政策促轉型的定力。

鍾正生指出：「我們應警惕 9 月整體就業在萎縮，就業指數創下 2016 年 8 月以來最低水準。就業狀況的惡化將影響決策者推進改革的決心」。