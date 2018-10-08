〈中國再降準〉一文看懂：人行降準對中國股、匯、債、房四大市場影響

中國人民銀行選在昨 (7) 日無預警宣布降準 1 個百分點，市場人士認為，人行此時降準有利提振 A 股信心，但對房市影響會非常有限，呼籲房地產企業應該做好過冬準備。

中國社科院世經政所研究員、平安證券首席經濟學家張明認為，這次降準的宏觀背景，是實體經濟成長進一步趨緩。金融背景則是是中小企業融資難度依然較大。

人行降準的動作，反映官方並不認為短期內通膨會成為重大威脅，以及房地產市場部分亂象已獲得基本控制。張明預計，人行今年再降準機率小，預計下一次降準可能會放到明年年初，春節之前。

對股市影響

至於人行降準對於十一長假期間外圍股市普跌的環境下，是否提振股市信心？根據統計，自 2011 年 12 月至 2018 年 7 月 5 日，存款準備金率一共下調 10 次，而降準後下一個股市交易日的情況來看，上證指數共有 4 次走跌，6 次上漲，平均漲幅為 0.14%

中信建投證券策略團隊認為，儘管降準，但依舊維持 10 月市場大幅震盪的判斷不變，更提醒在均衡配置防範風險的基礎上，建議可適度提升國防軍工、通信和機械設備產業比重，降低交通運輸、鋼鐵、地產等人民幣貶值受損行業的風險。

對匯市影響

在匯市方面，在聯準會持續升息背景下，中國貨幣持續放鬆會壓縮中美利差，人民幣後續仍有貶值壓力。但隨著人行重新引入逆週期因子、跨境資本流動管理收緊，預計人行在干預離岸市場還有很大能力，張明認為年底要破 7 機率不大。

對房市影響

至於市場對降準後的資金流向，是否再大幅流往房市？多數經濟學家認為，在這輪房地產調控下，中國房市已經大幅降溫。張明表示，目前受棚戶區改造規模下降影響，三四線城市房地產市場已經開始降溫。加上調控嚴格和銀行信貸控制，部分二線城市房地產市場同樣快速走跌，至於一線城市房地產保持價跌、成交量收縮的冰封狀態。

此外，先前官方釋出的房產稅的討論，也在影響市場預期，張明指出，只要房地產市場調控不鬆，房地產企業仍得做好過冬的準備。

對債市影響

至於債市走向，市場看法就較為分歧，有機會仍看好接下來牛市，但也有機會認為會發生牛平轉換。海通證券首席經濟學家姜超表示，央行宣布再度降準 1%，代表短期流動性將繼續充裕。在去槓桿的大環境下，寬信用難以出現，融資成長速度回落，經濟成長有壓力，通膨短升長降，看好債券牛市。

長江證券研究所宏觀部負責人、首席宏觀債券研究員趙偉表示，這回降準對債市短期提振可能很有限，中長期仍回歸基本面。尤其長假及間美債收益率創新高，這次降準很可能有利緩解國內債市情緒；在流動性環境持續合理充裕背景下，再次降準對債市短期提振或有限，類似 4 月中旬的情形或較難出現。

趙偉也提到，豬肉價格持續上漲和原油價格的階段性走高的情況下，通膨預期可能進一步攀升，對債市很可能形成一定壓制。中長期來看，債市還是會回歸基本面。