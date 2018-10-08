馬斯克嘲諷美證監會致特斯拉跌7% 綠光資本清倉蘋果

市場快訊

美股上周五收跌，科技股跌幅領先。上周道指基本持平，標普 500 累跌 1%，納指累跌 3.2%。

來源：wind

熱點新聞

· 馬斯克又現「烏鴉嘴」，特斯拉再跌 7%

上周四盤後，馬斯克發推稱美國證監會（SEC）為「餵肥空頭的委員會」。上周五，特斯拉股價低開低走，收跌 7.05%。

上周一特斯拉有過 17% 的暴漲，此後一路下行，截至周五收盤，四日累計跌幅接近 17%，幾乎全數抹平馬斯克與 SEC 和解後所有漲幅。

圖：特斯拉 10 月 1 日 - 5 日走勢

來源：yahoo

· 08 年做空雷曼的對沖基金清倉蘋果並警告特斯拉像雷曼

上周五，執掌綠光資本 (因 2008 年做空雷曼和貝爾斯登聞名業內) 的大佬 David Einhorn 在第第三季致投資者信中透露，於 8 月 31 日以 228 美元 / 股的價格清空了蘋果的持倉，交易規模約 4000 萬美元。

綠光資本今年第二季的蘋果持股數已減少 48.6 萬股，降幅高達 77%。綠光資本稱，自 2010 年 5 月以來首次買入蘋果，對蘋果的投資已經為客戶賺到了超過 10 億美元。綠光資本還重申看空特斯拉，認為它就像當年破產前的雷曼。

此後，蘋果股價周五盤中一度跌 2.7%，最終收跌 1.62%。

· 滴滴稱順風車仍將持續無限期下線

10 月 7 日，滴滴發布消息稱，對於乘客非常關心的順風車何時能夠重新上線的問題，滴滴內部還在仔細思考順風車背後的複雜性，目前順風車還是持續無限期下線。

· 英國擬針對谷歌、Facebook 廣告收入徵收數字稅

英國財政大臣菲利普 - 哈蒙德正起草一項針對廣告收入徵收新數字稅的計劃，將於 10 月 29 日提出該建議。報告稱，徵收數字稅優先選擇的是評估科技公司的廣告收入，以及廣告在英國的觀看量。

據分析人士表示，2017 年穀歌和 Facebook 分別在英國創造了 44 億英鎊 (58 億美元) 和近 20 億英鎊的廣告銷售收入，谷歌支付了大約 5000 萬英鎊的稅款。

· 網易首次進入聯貸市場，獲 5 億美元貸款

網易已經簽署 5 億美元貸款協議，這是其首次涉足聯貸市場。所籌資金用於營運資本和再融資。

· 亞馬遜在英國選址，或用於開設無人便利店

亞馬遜正尋求在英國獲取大量零售選址，或將用於在當地開設 Amazon Go 無人便利店。

投研觀點

· 誰將成為特斯拉下一任董事長?

馬斯克持有特斯拉 22% 的股份，但是通過多數決議架構，馬斯克擁有對特斯拉的絕對控制權。多數決議架構規定，在特斯拉的重大決定中，必須有超過三分之二的股東同意，才能通過。

在選擇新一任董事長的問題上，按照現有的董事會架構，特斯拉極有可能再選出一位馬斯克的親信。超過三分之二的特斯拉董事會成員是自 2010 年特斯拉上市時就占據席位的「公司元老」。

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