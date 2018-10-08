中信固收：不排除央行使用其他必要措施穩定市場預期

中國央行周日宣布，自10月15日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4,500億元人民幣中期借貸便利(MLF)，這部分MLF當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約7,500億元。

中信固收：

本次降準除置換本月4,515億元MLF到期量，在6月份以來大量續作和新做MLF後，MLF余額已經突破5萬億元，遠高於上次降準置換MLF的存量規模，將釋放大約7,500億元資金，對沖10月下旬的稅期，彌補商業銀行和金融機構中長期流動性缺口。

從GDP增速、工業增加值和PMI指標來看，當前實體經濟確實面臨一定的下行壓力，而在金融收縮階段，以民營企業、小微企業為代表的微觀經濟主體的融資渠道收窄、融資需求難以得到滿足。總體來說，M2增速和社融增速仍然處於較低水平，本次降準仍然以滿足融資需求為目的，並不是大水漫灌。

對於匯率，本次降準仍然是實質中性的貨幣政策操作，而央行也不排除使用其他必要措施(包括逆周期因子、掉期操作等)穩定市場預期，維持匯率的基本穩定。

從本次降準政策實施後，貨幣寬松力度仍持續，短期仍將對沖資金集中到期的壓力，維持貨幣市場利率與政策利率保持較小的利差，因而未來一段時間短端利率維持低位、長端利率明顯回落，收益率曲線將發生牛平形變。所以，貨幣寬松的力度仍持續，短期的供給壓力和通脹預期都不構成威脅，那麽長端利率將出現明顯的回落，10年國債利率將再次回落至3.4%-3.6%的區間。

來源：路透社