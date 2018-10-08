長假期間利空多 人行昨宣布降準 A股今節後開盤是漲是跌？

中國十一長假結束，A 股今 (8) 日即將開盤。A 股休市期間，全球各大股市皆出現下跌，尤其鄰近的港股更是連跌四天。而中國人行昨天中午無預警宣布降準 1 個百分點，釋放人民幣流動性，市場認為選在這時間宣布降準，就是希望節後開盤不要隨海外股市過度震盪補跌。

《券商中國》報導，在過去一個多禮拜，A 股面臨的利空不少，與 A 股最為緊密的港股連跌四天，市值蒸發了人民幣 1.53 兆，跌的最深的類股以食品、主要用品零售、汽車與汽車零組件、軟體與服務、醫藥等為主。

尤其要特別注意的是，在上證 50 指數的 50 支成分股中，同時具備 A、H 股的公司有國泰君安、中國中車、中國交通建設、中國中鐵等 27 家。在十一長假期間，這些股票多半出現調整，整體 27 支 H 股中僅中國中鐵上漲 1.8%，其餘 26 支均呈現不同程度下跌，尤其南方航空四日累計跌幅 8.98% 居首。

此外，堪稱全球金融市場指標的美股，科技股更是連兩天重挫，那斯達克指數更創下 3 月以來最差單周表現。至於美債收益率更突破今年 5 月創下的 3.11% 高點，創下七年新高，導致資金紛紛從新興市場湧出等。

正因外圍市場亂流不斷，人行在昨天中午宣布，從 2018 年 10 月 15 日起，下調大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 1 個百分點，當日到期的中期借貸便利（ MLF）不再續做，為市場送來好消息。

市場認為，這是今年來第四次定向降準，雖然在市場預期之內，但這回直接降準 1 個百分點，釋放的增量資金高達人民幣 7500 億元，還是超乎預期。市場普遍認為，人行選在此時點宣布降準，會有利節後開盤的股市，避免 A 股跟隨海外股市震盪補跌調整。

《每日經濟新聞》報導，有私募基金人士指出，長假期間外圍擾動多，得看第一天 A 股能不能抗住壓力，申宏萬源最新觀點指出，目前美債收益率上行是海外的主要影響因素，中國內部則需關注改革預期，未來兩股力量的相對強弱將決定市場走向。展望節後行情，繼續保持「市場持續快速向下階段可能已經過去」的判斷。

前海開源基金楊德龍表示，人行此次降準 1 個百分點，釋放人民幣 7500 億元增量資金，可增加金融機構支持小微企業、民營企業和創新型企業的資金來源，也有利提升股市信心，有利於「紅十月」行情展開。

值得注意的是，儘管十一長假期間全球股市皆跌，但外圍商品期貨市場卻大漲。根據據興業證券統計，受美國即將在 11 月 4 日對伊朗實施第二輪制裁影響，國際油價一度突破關鍵位置。長假期間 ICE 布油和 NYMEX 原油收盤價分別上漲 1.4%、1.01%；受巴西的 Alunorte 氧化鋁廠剩餘 50% 約 320 萬噸年產能可能關停影響，LME 鋁在長假期間大漲 2.51%；受巴西貨幣雷亞爾走強，加上巴西中南部糖產量降至較低水平的影響，ICE11 號糖長假期間大漲 13.69%；受美國、加拿大和墨西哥達成新版北美自由貿易區協議提振，玉米、大豆、小麥期貨分別上漲 3.15%、2.82%、2.45%。