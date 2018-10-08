邁阿密？芝加哥？亞馬遜第二總部選址仍在未定之天

據報導，亞馬遜 (AMZN-US) 似乎無法抗拒邁阿密的陽光。《南佛州商業郵報》引述 3 個消息來源報導，負責尋找該公司第二總部的代表最近再度拜訪了這個城市。

這次訪問最很有可能在 9 月進行，但有關該公司拜訪的原因或地點的細節卻很少。

根據報導，亞馬遜今年稍早宣布 20 個城市名單入圍第二總部計畫，該公司將投入 50 億美元資金，並創造 50000 個工作崗位。這也是第二項曝光的再訪城市之一。

《芝加哥論壇報》之前報導，亞馬遜代表 8 月間再度拜訪了芝加哥，與尋求第二總部有關。

根據《論壇報》報導，那次訪問是為了讓亞馬遜代表能夠視察一塊占地 62 英畝、名為「78 計畫」的新開發區，這塊區域位於芝加哥南環，是距市中心最近且最後一塊大型未開發土地之一。

這可能對亞馬遜很有吸引力，亞馬遜在其提出的建議書中要求，將在第二總部設立城市園區，一如它在西雅圖的現有園區一樣。

亞馬遜今年稍早時曾前往芝加哥參觀了其他 4 個潛在的第二總部位置，但不包括此處。

這兩個城市的再訪都值得注意，因為它們是目前為止報導出現過唯二重複訪問的城市，而且由於亞馬遜已宣布將在年底前作出決定，這些報導近日浮現特別值得關切。

在決定第二總部的關鍵時刻進行第二次訪問可能會引發可以設址的猜測。雖然大多數分析師和專家一直認為北維吉尼亞州是最後贏家，但芝加哥和邁阿密的再訪代表了亞馬遜還沒做出最後決定。