亞馬遜調薪制度為變向減薪？砍獎金及股權激勵措施

亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 將其每小時員工的最低工資提高到 15 美元，但這一廣泛宣傳的舉措，最後發現是以每月獎金和股權激勵措施作為代價，這些員工將在月底失去每月獎金及股權激勵。

亞馬遜在週三 (3 日) 的公告中解釋，決定轉向新的股票購買計劃，理由是小時零時工更喜歡「現金的可預測性和即時性，多過於限制股票單位 RSU (Restricted Stock Units，RSU)」，但該帖文沒有提到每月獎金的損失。

一些亞馬遜倉庫員工批評了此舉，稱他們實際上將失去幾千元的獎金。目前，倉庫工人在僱用時會獲得 2 股亞馬遜股票 (約每股 1950 美元水位)，並且每年還有一個額外的股票認購期權。

在更改生效後，至 2020 年和 2021 年可認購的 RSU 股票將逐步被淘汰，並將在明年年底之前替換為直接股票購買計劃。

一位亞馬遜倉庫工作人員提到，該消息對員工造成了毀滅性打擊，其中許多倉儲人員依靠他們的 RSU 和可變動薪資 VCP (Variable Compensation Pay，VCP) 來過活。

VCP 措施取決於良好的出勤率和達到生產率目標，可以使亞馬遜員工每月獲得 8% 的獎金，並在 11 月和 12 月的高峰季節獲得約 16% 的獎勵。

圖：推特

許多亞馬遜倉庫工人批評加薪作為一種宣傳舉措和政治遊戲，然而，該公司堅持認為這些變化是為了員工的利益。

此外，如員工的時薪已超越每小時 15 美元，將獲得 1 美元的薪資調漲。外媒預估亞馬遜約 35 萬名員工，及 10 萬名季節性零售員工，將有調薪的可能。

亞馬遜股價週三收盤下跌 0.94% 來到 1952.76 美元。