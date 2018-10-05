美國非農前瞻：等待又一個超預期的就業數據

台北時間今日 20：30，美國將公布 9 月非農就業報告，時薪數據依舊是市場關注的焦點。

以下是華爾街分析師預期中值：

美國 9 月新增非農就業人口將從上月的 20.1 萬人降至 18.5 萬人。

失業率有望降至 3.8%，或將創出 1969 年以來新低。值得注意的是，FOMC 將 2018 年底的失業率目標定在 3.7%。

平均時薪或將年增率增長 2.8%，略低於 2.9% 的去年均值； 環比或增長 0.3%，增幅較前月的 0.4% 有所放緩。

平均每周工作時長將為 34.5 小時，持平於前值。

U6 失業率前值為 7.4%，勞動參與率前值為 62.7%。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 在一份聲明中表示，就業市場繼續向前發展。如果目前的步伐繼續下去，他預計明年失業率將下降至 3％。

就業增長放緩和薪資穩步增加可能緩和對經濟過熱的擔憂，並使聯準會堅守逐步收緊貨幣政策的路徑。

聯準會主席鮑威爾在本周內二次公開表態，重申對美國經濟樂觀態度，再度表明漸進式升息的立場。

周二，鮑威爾在講話中提到，美國失業率和通膨都在良好軌道中。同時他表示，如果通膨預期顯著偏離目標，聯準會準備好果斷採取行動。移除寬鬆貨幣政策過快，可能會不必要的縮短擴張周期；但行動過慢會增加通膨與通膨預期過快抬頭的風險。

周三，鮑威爾再度發表言論稱，美國經濟表現「相當正面」（remarkably positive），有理由認為當前的經濟擴張「可以延續相當一段時間」。聯準會再也不需要保持超低利率，要循序漸進地轉向既不寬鬆也不緊縮的中性利率。

上周的聯準會會議決定年內第三次升息 25 個基點，將聯邦基金利率目標區間升至 2.25%-2.5%。會議聲明刪除了「貨幣政策立場寬鬆」的語句，上調了 2018 和 2019 年經濟增長預期，強化了今年 12 月升息的可能。

ADP 和 ISM 數據向好，支撐非農再度強勁？

雖然市場預期中值 9 月非農數據略有下降，但包括大摩和德意志銀行在內的大型投行還是預計整體就業報告強勁，失業率下降。而法國興業銀行分析師 Kit Juckes 更誇張，預測「私人部門就業將增加 50 萬人」。

私人部門就業和 ISM 非製造業的分項就業數據的變動有很強的正相關性，周三發布的 9 月 ISM 非製造業就業指數達到創紀錄的 62.4，這預示着私人部門就業將增加 50 萬人，那將是 1983 年以來最高水平。

周三公布的美國 ADP 數據大超預期，9 月就業增長飆升至 7 個月以來最高，暗示強勢的經濟狀況延續。就業人數變動超過 23 萬人，大幅高於預期 18.4 萬人。而此項數據還是在颶風 Florence 肆虐的情況下創造的。

Pantheon 的分析師指出，ADP 數據與其他所有大的調查一致，包括 ISM，JOLTS 和 NFIB 招聘意向，但它可能誇大了官方數據，因 ADP 將由於暴風雨而沒有帶薪工作的兼職工人一併加入統計。

同一日，公布的 ISM 非製造業指數為 62.4，為 1997 年以來的最佳水平，高於預期的 56.7，並且許多市場參與者相信這個數字可能很高。

摩根士丹利預計，「高於預期的 ADP 就業報告與強勁的 ISM 調查相結合，表明周五的就業報告可能向好。事實上，我們的經濟學家已將他們對非農人數的預測調整為 20.6 萬。」

此外，周四公布的美國 9 月 29 日當周首次申請失業救濟人數再度降至 20.7 萬人，低於此前預期的 21.5 萬人，這對非農數據來說也是好兆頭。

德意志銀行在報告中寫道，9 月申請失業救濟金人數降至 20 萬，為 1969 年末以來的最低水平。不過，颶風 Florence 導致北卡羅來納州和南卡羅來納州的人數略有增長。

而高盛還預測，8 月就業增長將上調，家庭就業指數的大幅反彈可能性更大。

市場關注重點：時薪

在美國已實現充分就業的大背景下，就業人口增幅對市場的影響力遠不及以往，市場的關注重點是薪資表現。

而聯準會也一再表示將重點關注時薪增長，因其將在未來影響美國通膨走勢。目前美國通膨保持在 2% 上方，符合聯準會的預期。

花旗銀行對於薪資增長略為悲觀，預計年增率增長 2.5%，低於普遍預期的 2.8%。但高盛預計，儘管受到颶風拖累，企業平均小時收入以及工資增長的將有所回升。

德意志銀行及野村證券認為颶風不會對薪資產生巨大影響。如果有影響，也可能是提升薪資數據。因為極端天氣可能使得一些收入較低的工人短期無法工作，這將人為地使得整體平均工資上升。

「市場對任何工資增長正在回升的跡象都會作出非常強烈的反應，那將增加在年底前再次升息的可能性。」彭博社援引前聯準會經濟學家、巴克萊（Barclays）首席美國經濟學家 Michael Gapen 稱。

Northern Trust Asset Management 短期固收業務負責人 Peter Yi 認為，企業將繼續僱傭臨時工來滿足用工需求，並且只會讓薪資呈現小幅增長，直到他們對經濟環境和關稅前景看得更清楚。