港股跌幅收窄至51點U+A0 聯想集團挫15%

港股連跌4天，累計跌幅近1216點。受累於外圍股市下挫，港股開市低開120點；隨後表現反覆，好淡爭持，曾於9:38左右扭跌為升，略高於昨日收市26623.87水平；惟不足一小時，於10:26左右跌至日內低位，報26373.46點，最多跌250.41點；之後跌幅收窄，於下午14:00左右再次輕微扭跌為升，日內最高見26639.64點，升逾15點。恒生指數收市報26572.57點，微跌51.3點或0.19%；成交金額768.2億港元。

恒生國企指數收市報10530.32點，微跌17.32點或0.16%。

10月恒生指數期貨於15:55報26529點，跌34點，未平倉合約逾13.7萬張。

11月恒生指數期貨報26551點，跌28點，未平倉合約近1000張。

美聯儲主席鮑威爾日前公開表示，預計美國可在一段時間內持續經濟增長，未來可能加息至超過中性水平，市場理解為漸進加息可能維持更長時間。隔晚美國 10 年期國債孳息因而創下7年新高至 3.232 厘；美股顯著下挫。此外，中美爭議亦持續升溫。

股王騰訊(00700-HK)連跌6天，收市報305港元，跌3.4港元或1.1%，創14個月低位，6日累計跌25港元。騰訊連續第18次回購公司股份，昨日以每股307.4港元至313.2港元，斥資3834萬港元，回購12.4萬股。自9月7日起，騰訊累計動用約6.5億港元回購股份。

聯想集團(00992-HK)成為今天市場焦點，股價曾最多急挫22.8%至4.6港元，跌1.36港元。收市報5.06港元，跌0.9港元或15.1%。事源於《彭博商業周刊》指中國情報機關置入惡意計算機晶片，而涉事的Super Micro已強烈否認，蘋果公司及亞馬遜亦否認相關報道。聯想集團亦發表公告回應，電腦硬件製造商Super Micro並非聯想供應商。

中國平安(02318-HK)收市報76.5港元，跌0.05港元或0.07%。

手機股普遍下挫。瑞聲科技(02018-HK)收市報78.3港元，跌1.75港元或2.2%；舜宇光學(02382-HK)收市報81.9港元，跌2.1港元或2.5%。

是日跌幅榜首為星美文化旅遊(02366-HK)，收市報0.28港元，跌0.2港元或41.7%。事源范冰冰逃稅風波最終以天價罰款落幕；《人民日報》隨後亦發表評論文章，指天價片酬、陰陽合同等久為詬病，涉稅大案揭開了蓋子，整飭影視業偷逃稅問題逼在眉睫。從事電影業的星美因而備受關注。

逆市回升股只則有中國移動(00941-HK)，收市報77.55港元，升1.9港元或2.5%。

半新股美團點評-W(03690-HK)似乎谷底反彈，收市報67.9港元，升2.85港元或4.4%。該股自2018年9月20日上市首天創下最高股價，收市報72.65港元後，股價基本上一直持續下沉；在前兩交易日繼連續企於底部65.05港元後，今天始見反彈。