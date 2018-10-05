手機新品拉貨潮 業成9月營收144.45億元 重返百億 創近一年新高

蘋果 iPhone 新機拉貨潮挹注，GIS-KY 業成 (6456) 公布 9 月營收重返百億大關，為 144.45 億元，創下去年 11 月以來新高水位，月增率 63.59%，年減率 9.59%，第三季合併營收為 313.17 億元，季增增率 33.13%，年減率 27.21%，法人推估，單季稅後淨利 14.22 億元，每股稅後盈餘 4.19 元。蘋果三款 iPhone 上市，兩款 OLED 螢幕尺寸分別 5.8 吋 Xs、6.5 吋 Xs Max，具備有 3D touch 功能，另一款 6.1 吋 LCD 機種 XR，XR 將於 10 月 19 日展開預購，新品上市拉貨帶動，業成 9 月營收重返百億元大關，一吐悶氣，第三季營收 313.17 億元，季增率逾 3 成。



傳統旺季效應加持，業成營收規模放大，第三季毛利率、營利率均較第二季成長，法人預期，毛利率將由第二季 8.07%，墊高至第三季 9%，營益率亦由第二季 1.3%，成長到第三季的 4%，稅後淨利約 14.22 億元，每股稅後盈餘 4.19 元，手機產品出貨動能延續到第四季上半季，第四季營收成長到 460 億左右。



業成今年平板電腦係為不確定性較高一塊，蘋果平板電腦產品線導入 Mega-site，iPad Pro 系列機種全數導入 IGZO 面板，加上平價化產品策略，刺激出一波成長，去年平板電腦比較基期偏高，儘管 Mega-site 可以抵銷掉部份觸控業務衰退，惟陸系競爭對手加入，是否侵蝕其在蘋果平板電腦供應鏈比重則有待觀察，先前外資亦將全年每股獲利預期估由 18 元，降到 12 元。