第22屆紡織展16日開幕 紡拓會估商機上看26億元 年增逾2成

第 22 屆台北紡織展 (TITAS) 將於 16 日開幕，紡拓會秘書長黃偉基今 (5) 日出席開幕前記者會指出，今年受惠美中轉單效億，粗估會展接單總金額上看 8500 萬美元 (約新台幣 26 億元)，年增逾 2 成，而去年缺席的台塑 (1301-TW) 企業再度參展，還有遠東新 (1402-TW)、儒鴻 (1476-TW) 等多家大廠展出。

今年 TITAS 共計有 456 家廠商參展，來自台灣、日本、南韓、大陸及香港、印度、土耳其及瑞士等 12 個國家地區，展出規模達 1003 個攤位，是歷年規模最大。台廠方面指標性企業包括台塑、遠東新、儒鴻、新纖 (1409-TW)、南緯 (1467-TW) 等。

黃偉基指出，今年展覽有 3+1 特色，分別是智慧製造、永續創新、機能創新，還有智慧紡織品，在美中貿易戰帶來的轉單效應下，紡拓會預估可創造 8500 萬美元的商機，相較去年創造的 7000 萬美元，成長逾 2 成。

而去年缺席 TITAS 的台塑集團，將由集團中的台塑、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 與福懋 (1434-TW) 共同設立「台塑企業館」，展出沙線與布料開發、與八大產品，展現省產一貫化的實力。

至於遠東新也聚焦此次永續創新，強調回收再製技術，將首次展示由回收舊衣製成的環保紡織品，還有使用化纖材料製造的科技羽絨衣等。

黃偉基指出，隨美中貿易戰情況加劇，目標是明年紡織展規模將再擴大，加上台廠於環保創新、智慧機能領域都有不錯的研發製造能力，看好屆時於展場成交的訂單金額將突破 1 億美元。