GIS-KY第三代超音波屏下指紋辨識量產 明年終端產品問市

GIS-KY 業成 (6456) 第三代超音波屏下指紋辨識進入量產，明年終端產品可望上市，外傳獲得韓國手機龍頭廠採用，業成表示，第三代產品有別於前二代產品整合在蓋板，第三代產品放在顯示器下方，讓使用者可以從手機正面螢幕直接感應解鎖。18：9 全屏面手機加速普及，以致於原先設計在手機螢幕下方指辨識區要移到手機後面背殼處，但此方法解鎖並不方便，業成與高通合作開發超音波屏下指紋辨識解決方案，第三代產品直接可以手機顯示螢幕特定區按壓，即可解鎖，該項解決方案可搭配軟性 OLED 顯示器，對於新技術量產，業成相當低調。



日前市調機構發表研究報告指出，繼 Vivo、華為、小米、OPPO 之後，三星即將推出搭載屏下指紋辨識方案的機種，超音波與光學屏下指紋辨識技術占手機指紋辨識市場比重將今年 3%，急速拉升至明年 13%。



一般指紋辨識模組價格競爭激烈，惟屏下技術難度高，業成與高通的解決方案成厚度 1.3mm，薄化且穿透力極佳，根據法人預期，業成超音波屏下指紋辨識模組月產能約 100-200 萬顆，預期明年將增至 400-600 萬顆。