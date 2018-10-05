雙業務持續升溫 邑錡第三季營收季增近一成

縮時攝影機大廠邑錡 (7402) 自結 9 月合併營收達 3976 萬元，較去年同期 3,926 萬元成長 1.3%，隨著旗下創新 ODM 業務、自有品牌 OBM 業務持續升溫，帶動第三季合併營收達 1.3 億元，較上一季成長 9.8%，年增 6.4%。邑錡表示，第三季創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務營收比重分別為 62%、38%，除受惠創新 ODM 業務擴大客戶基礎有成，既有主力客戶出貨表現持續升溫外，第三季新增美系新客戶影像設備的 ODM 訂單且出貨強勁，已擠入創新 ODM 業務前三大客戶之一。



另一方面，旗下自有品牌 Brinno 縮時攝影拓展多元應用銷售領域以及智慧家庭監控需求提升同步帶動數位電子貓眼產品等銷售同步貢獻，也是帶動第三季營收較上一季成長關鍵。



邑錡進一步表示，為帶動自有品牌 OBM 業務銷售規模持續放大，今年亦同步於全球架構全方位銷售通路，在全球超過 60 個國家，布建近 70 個經銷通路之後，積極爭取打入美國地區大型實體通路契機，以完善實體通路布局。



在線上電商通路的部分，10 月在東南亞等地區啓動跨境電商直營銷售模式，強化當地 Brinno 品牌知名度，繼而鎖定歐、美，完整虛擬直營通路全球布局，在第一線直接掌握消費者產品需求與喜好等，有助於未來擬訂產品研發、行銷宣傳等策略。隨著 Brinno 品牌旗下多款縮時攝影及相關周邊配件、智慧居家監控的數位電子貓眼新產品，皆陸續集中於第四季上市銷售。



邑錡強調，看好全球智慧家庭市場商機崛起，可望加速帶動 Brinno 品牌數位電子貓眼銷售表現隨著全球市場規模放大而同步攀升，且針對今年推出第三代高階智慧防盜數位電子貓眼相機 (SHC 系列)，10 月中正式啟動全球知名眾籌平台 Indiegogo 做產品上市前的預售暖身活動，帶動自有品牌 OBM 業務在第四季新一波銷售表現，此外，創新 ODM 業務步入年底出貨旺季，均可望帶動業績成長。