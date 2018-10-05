蘋果拉貨挹注佳 嘉聯益9月營收17.78億元創46個月新高

蘋果新機拉貨挹注下，嘉聯益 (6153-TW) 今日 (5) 日公布 9 月營收為 17.78 億元，創 46 個月來新高，月增 38.76%，年增 44.53%，第 3 季營收則攻達 42.29 億元，年增 26.46%，創 11 季以來新高。

嘉聯益 8 月營收 12.81 億元，9 月實際出貨金額再超越 8 月營收水準，達 17.78 億元，進入 9、10 月出貨旺季，營收可望跳躍式月成長。台郡 (6269-TW) 營收趨勢也將循此軌跡成長向上。

嘉聯益公布，9 月營收為 17.78 億元，月增 38.76%，年增 44.53%，而第季營收則攻抵 42.29 億元，季增 33.96%，年增 26.46%，創 11 季以來新高，累計前 3 季營收為 103.48 億元，年增 12.45%。

嘉聯益投入大筆資金開發蘋果手機用 LCP 基材軟板天線，今年正式與日本村田製作所的產品較量，法人估嘉聯益觀音新廠今年第 3 季起投入生產後，單月將最高貢獻營收達 10 億元以上，今年可望在第 4 季出現單月營收 20 億元以上水準改寫單月歷史新高。

外資看好，村田製作所將取得蘋果 70% LCP 軟板天線訂單，嘉聯益取得 30%， 對嘉聯益而言，手機走向 5G 高頻、高速傳輸，NFC、Wi-Fi、GPS 等通訊模組，將有助 LCP 軟板天線需求成長，也是嘉聯益擴廠的另一層考量，嘉聯益將可藉此取得更多 LCP 軟板天線訂單提升市占率。

嘉聯益觀音新廠主要是為生產蘋果軟板，該廠獲蘋果資金、設備奧援，可降低嘉聯益成本負擔，強化生產競爭力，對嘉聯益而言是正面助力，法人預估，該廠將貢獻嘉聯益單月營收，最高達 10 億元以上，今年也可望在第 4 季出現單月營收超越 20 億元以上歷史新高紀錄。

嘉聯益今年第 2 季稅後純益 1.14 億元，每股純益 0.29 元，毛利率 16% 優於預期，上半年稅後純益 1.49 億元，每股純益為 0.4 元。

嘉聯益股價今天收盤報下跌 7.42%，收在 35.55 元，也跌破今年年初以每股 38 元辦理現增案的現增價位。