台翰9月合併營收2.74億元創新高 連續20個月成長 Q3營收年增23.7%

台翰 (1336)9 月合併營收 2.74 億元，年成長 23.75%， 不僅創新高，同時連續 20 個月成長；累計 2018 年第三季合併營收達 8.02 億元，季成長 20.4%，年增率 23.7%。台翰表示，受惠於下半年步入印表機產業傳統拉貨旺季，客戶整體出貨表現暢旺，加上新開發一系列投影機、多功能事務機等新產品量產挹注，帶動東南亞兩個生產基地的產能利用率保持九成以上的高水位。由於新產品高階機種享有優於平均毛利率的水準，隨著主要客戶的拉貨力道增溫不變，下半年整體營運將優於上半年。



台翰指出，目前整體營收超過八成的印表機 / 事務機業務，主要來自於全球前五大國際知名日系印表機大廠，其客戶在全球印表機市場擁有高達近三成的市場占有率， 近年台翰隨著主要客戶加重於東南亞地區生產擴張的腳步，積極調整業務布建及產能配置，效益逐步顯現。



雖然第四季受到中國十一長假及聖誕節假期、工作天數較少影響，但看好下半年整體營運表現隨著主要客戶拉貨力道保持增溫態勢，有助於訂單能見度及產能利用率維持一定水準以上。



由於中美貿易戰持續升溫的影響，中國逐步掀起一波「拉美效應」，生產基地由中國製造向東南亞等其他各地發展，台翰表示，將持續提升在塑膠射出、模具等新應用的研發技術進程，同時運用台灣、中國、越南及菲律賓四地的接單、研發中心及生產基地優勢，以爭取更多印表機產業新客戶、新訂單以及不同產業大廠業務合作機會，隨著主要客戶需求持續增，不僅提升台翰在全球印表機市場的市占率，對整體營運也帶來正面挹注。