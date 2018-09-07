日系客戶訂單出貨暢旺 台翰8月合併營收年增14.74%

塑膠射出大廠台翰 (1336) 受惠主要客戶日系印表機大廠的拉貨力道保持增溫，公布 8 月合併營收 2.62 億元，較去年同期成長 14.74%，累計前 8 月合併營收 18 億元，年增 26.25%。展望第三季，隨著步入傳統拉貨旺季，新開發一系列投影機、多功能事務機等新產品量產挹注，加上高階機種享有優於平均毛利率的水準，可望創造下半年有優於上半年營收及獲利的表現。全球印表機、多功能事務機市場在物聯網(IoT)、商業模式快速發展的趨勢明確下，帶動國際知名印表機大廠為維持良好的銷售成績持續強化產品升級、多元化產品線及外觀設計多樣性等，台翰表示，旗下主要印表機大廠客戶除了有更多多功能事務機、高階投影機產品融合智慧化服務功能的軟體升級外，外觀設計方面也有融合更多環保節能、時尚元素等新設計概念的機殼需求，在此市場趨勢下，將吸引更多印表機品牌大廠導入多種設計概念、推出多元化高效辦公用品及生產設備。



展望第三季，台翰維持審慎樂觀看法，隨著步入印表機產業傳統拉貨旺季，新開發一系列投影機、多功能事務機等新產品量產挹注，目前越南廠、菲律賓等廠區產能布建及配置完善下，保持近滿載的水位，加上高階機種享有優於平均毛利率的水準，亦可望創造公司今年下半年有優於上半年營收及獲利的表現。



此外，台翰長久以來專精模具、塑膠射出、塗裝等一條龍「全製程」的專業設計開發製造，尤其模具開發精確與否對於產品精密度、品質信賴度具有相當影響，也因此，公司過往經驗的累積及技術的傳承，能有效提供客戶產品開發建議及縮短產品開發時程，順利接軌最新技術與高性能需求，深受客戶高度肯定青睞，目前台翰除了保持每年與客戶共同開發推出 5 至 8 款新產品、新技術應用節奏的長期合作關係，亦開拓與更多知名大廠合作的機會，可望站穩國際一線印表機品牌不可或缺供應商之地位。

