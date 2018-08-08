台翰上半年EPS 0.57元 7月營收達2.66億元 年增29%

塑膠射出大廠台翰精密科技 (1336) 上半年合併營收為 12.69 億元、稅前淨利為 6,124.1 萬元、稅後淨利為 4,729.8 萬元，分別較去年同期成長 28%、10.3%、12.5%。上半年營業利益為 7,479.5 萬元，較去年同期微減，主要因新客戶之新產品量產初期有學習曲線成本的發生，影響毛利及營業淨利表現；今年上半年每股盈餘(EPS)0.57 元。台翰表示，2018 年上半年受惠主要客戶包括全球知名印表機、多功能事務機、投影機等的塑膠射出訂單保持高能見度水準，帶動上半年塑膠射出的的營收較去年同期成長 29.17%、營收比重站穩 81.9% 水準，同時拉升兩個東南亞生產基地包括越南及菲律賓營收比重提升到 73%。



台翰指出，今年以來在新客戶新產品加入量產，帶動整體營收呈成長的表現佳績，惟初期有新產品量產學習曲線成本的發生，但整體毛利率及營業利益率表現仍分別站穩 14.5% 及 5.9% 水準，由於每一款新機種自接到訂單、取得客戶認證至量產出貨皆需長達 2 年，加上每款新機種產品之生命週期長達 2 至 3 年，因此不僅凸顯台翰長年與主要客戶共同研發設計至量產的競爭優勢，亦隨著新產品量產學習曲線提升、產能經濟規模放大，將帶動公司整體毛利率及獲利表現持續精進。



而台翰 2018 年 7 月合併營收達 2.66 億元，受惠旗下塑膠射出業務保持良好訂單能見度，來自印表機、投影機大廠等客戶的拉貨力道增加貢獻，較上月成長 3.4%，較去年同期成長 29.1%，且連續三個月突破 2 億元大關；累計 1 至 7 月合併營收達新台幣 15.38 億元，較去年同期成長 28.5%。



台翰自 2017 年起逐步加大東南亞地區的產能配置比重，從今年上半年來看，效益逐漸顯現，與客戶針對新產品共同研發設計量產的業務接單機會增加，下單力道等隨著越南廠、菲律賓等廠區產能布建及配置完善持續向上攀升，展望 2018 年第三季，台翰仍看好東南亞兩個生產基地持續穩定獲利的基石。日前台翰除了持續與主要客戶開發新款投影機、多功能事務機等相關產品，同時也積極拓展事業版圖及業務接單範圍，爭取與不同產業客戶合作的機會，包括車用、電腦周邊等的業務接單，藉以保持高度的訂單能見度，亦隨著主要客戶的拉貨力道逐漸放大，將有助於產能利用率提升，加上高階機種享有優於平均毛利率的水準，可望帶動今年下半年有優於上半年營收及獲利的表現。



台翰目前之主要客戶包括全球前 5 大印表機大廠 Brother、EPSON 及 Xerox 等、其客戶在全球市占率合計近三成，並深受肯定及青睞。近期主要客戶日系印表機大廠 Brother、EPSON 等看準共享經濟成長趨勢明確，積極推出新一代原廠大連供系列包括三合一複合機、五合一 Wi-Fi 複合機、六合一高速 Wi-Fi 複合機等，以及結合了噴墨印表機、平台掃瞄器和傳真機三合一之高速商用傳真噴墨複合機，藉此對應不同商務列印需求，凸顯印表機大廠客戶仍持續不斷推出升級功能的新款印表機、多功能事務機等多項新產品問市，藉以搶占全球更多印表機升級趨勢的市場份額，無疑提供相關供應商有利的接單環境。台翰將憑著與主要客戶合作的緊密關係，未來隨著主要客戶的備貨力道仍保持增溫態勢，將有助於各生產基地之產能利用率保持在一定水準之上，並對整體營運帶來正面的挹注。