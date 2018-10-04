蘋果新機挹注 TPK-KY Q3營收321.92億 季增81%

蘋果 iPhone XS、XS Max、XR 新機上市拉貨挹注供應鏈業績，TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (4) 日公布 9 月營收達 113.12 億元，年增 5.9%，月減 2.3%，連續兩個月營收逾百億元，合計第 3 季合併營收 321.92 億元，季增 81%，年增 5.5%，表現較公司原預期優。

宸鴻累計前 9 月合併營收 708.36 億元，年減 4.71%；第 3 季營收重新回到 300 億元之上，但因市場競爭及 ASP 較低的影響，法人預估單季營益率約 1-2%，可望順利轉盈，稅後純益 4.53 億元，每股純益 1.1 元。

蘋果今年推出的 iPhone XR 重新採用外掛式觸控方案，觸控模組貼合訂單由業成及宸鴻負責，新機銷售成績將牽動下半年的業績表現，法人看好 iPhone XR 的銷售可望比 iPhone XS、 iPhone XS Max 更好，預計在 10 月 19 日預購，10 月 26 日開賣。

受惠蘋果新機拉貨，法人看好將拉升觸控雙雄的業績升溫，第 3、4 季營收將逐季走揚，預估宸鴻第 4 季單季營收 354 億元，毛利率 6.2%，稅後純益 7.31 億元，每股純益 1.8 元。