美銀美林：香港明年底前升息0.5% 港匯排徊在7.85弱方保證

美銀美林最新預測，香港今、明 2 年會再有 4 次升息機會，預料 2019 年底前累計升息 0.5%；港匯則徘回在 7.85 弱方保證價水平。

港銀自上週陸續調升最優惠利率 (P)0.125% 至 0.25%，為超過 12 年來首次升息，因應伴隨美國第 8 度升息所帶來的資金成本上升壓力。

美銀美林新興亞洲固定收益 / 外匯策略師 Ronald Man 在報告中指出，最優惠利率 (P) 的上升速度較該行預期為快且幅度小，表明銀行業內的兩股對立勢力 (倚賴和不倚賴拆借市場資金) 達成妥協。

美銀美林將 2019 年底的最優惠利率 (P) 預測，由原本的 5.5% 調升至 5.625%，料今年底仍有一次升息 0.125% 的機會，明年則累升 0.375%，按港銀首次升幅 0.125% 計，即相當於港銀再升息 3 次。

該行預期，港銀的最優惠利率 (P) 由今年第四季開始至明年第三季，每季升息 0.125%，與美國聯準會 (Fed) 升息步伐同步。

報告指出，自今年 4 月幣元兌美元首次觸及 7.85 弱方兌換保證價以來，港幣存款競爭加劇，銀行為吸引存款所提供的利率優惠大於本次升息幅度，因此對於本次升息能否幫助資金較不穩定的銀行解決問題，採取觀望態度。

美銀美林認為，港幣資金短暫緊張情況可能再次發生，直到資金實力較強的銀行願意更大且更頻密地上調存款利率。因此，港幣交易可能更具戰術性，亦會對那些引發港幣資金需求的事件非常敏感。

該行預測，港幣兌美元現貨將會徘徊在 7.85 的弱方兌換保證水平，而 3 個月拆款利率 (Hibor) 由今年第四季的 2.1%，逐步升至明年第四季的 2.5%。

Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 昨 (4) 日表示，目前聯邦基金利率水準仍然寬鬆(accommodative)，又明確指出目前利率距離中性水平仍有很大距離。言論引起市場揣測當局有機會加快升息步伐，美匯指數昨日一度轉強至 96.121，創自 8 月中以來高。

花旗早前也預期美國 12 月升息會再次觸發香港跟著升息，幅度同樣為 0.125%，並估計港銀明年會維持每次 0.125% 的升幅，緊貼美國利率調整。

摩根士丹利則預期，香港利率至明年底會累計上升 1%。

據財資界分析，香港升息步伐需視港元拆款利率、銀行體系結餘、往來及儲蓄存款比率等 3 大因素而定。由舫升息一般會同時上調儲蓄利率，花旗及美銀美林均認為，對存款基礎較充裕的大型銀行而言，有機會採取較緩慢的升息步伐。