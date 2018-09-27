香港隨Fed升息1碼至2.5% 花旗料港銀本週加P 12年來首次

國聯準會 (Fed) 台灣時間今 (27) 晨以 9：0 一致通過調高利率 1 碼，將聯邦資金利率目標區間調升至 2-2.5%，創 2008 年來最高水平。香港金管局今晨跟隨美國升息腳步，上調貼現窗口基本利率 25 個基點，至 2.50%。花旗預料，香港銀行很可能在本週調升最優惠利率 (P)，是 12 年來首次。

Fed 仍堅持其最漸進式升息策略，完成本次升息循環的 8 度升息。據 Fed 利率意向點陣圖 (Dot Plot) 顯示，Fed 預期 12 月還將再升息 1 碼、2019 年升息 3 碼，與前次預估相同。

意外的是，Fed 的政策聲明中，刪除了長期使用的措辭「貨幣政策依舊寬鬆」一詞。市場經濟學家解讀，Fed 刪除此一措辭顯示，代表本輪升息循環很可能已接近尾聲，意味著 Fed 基準利率趨近於自然利率，Fed 或認為當前貨幣政策已達緊縮之程度，未來能夠再緊縮的空間所剩無多。

一如市場所料，Fed 宣佈升息 1 碼後，香港金管局也亦步亦趨，將貼現窗口基本利率上調 1 碼 (0.25%)，至 2.50%。

市場預期香港銀行最快今天會跟隨 Fed 升息，港幣拆款利率 (Hibor) 昨(26)日雖然回落，但全線仍處於 2% 以上高位，隔夜 Hibor 回落至 2.21%，雖較週一 (24 日) 的 3.85% 回落，但仍然處於高位；1 週及 2 週 Hibor 分別回落至 2.95% 及 2.67%，仍遠高於近年平均數。1 個月 Hibor 則再創 2008 年 10 月底以來高位，升至 2.21%，與美國利率幾無差距。3 個月及 1 年期 Hibor 分別上升至 2.2% 及 2.64%。

圖：香港銀行公會

香港房貸利率多以 1 個月 Hibor 為基準，大部分銀行的「H＋」利率封頂水平為 2.35%，近日的拆款利率水平早已觸及封頂位。對銀行而言，房貸的利潤下降，除非透過加最優惠房貸利率 (P) 把封頂水平拉高。因此，花旗發表報告指出，預計香港銀行最快在本週加 P。

花旗報告指出，跡象顯示港銀有機會加 P，一來 Hibor 抽升、港幣走強，二來匯豐等大行近日調升定期存款利率，令資金成本進一步上升。香港財政司長陳茂波及金管局總裁陳德霖近日亦多次提到，最優惠利率上調機會很高。因此預料，若 Fed 本週升息 0.25%，香港銀行很有機會在隨後即時加 P，至明年 3 月亦會再加第二次。

花旗提到，把最優惠利率調高 0.25% 並不會顯著加重貸房者負擔，不過會令已出現放緩跡象的房市再次降溫，該行預料下半年香港房價下跌 7%。

港匯自上週五 (21 日) 起突然拉升，拋離 7.85 弱方兌換保證，昨日在 7.809 至 7.818 之間徘徊。今 (27) 日，港匯最新報 7.8114 兌 1 美元。