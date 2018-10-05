裕民巴拿馬型新船舶加入營運 2年內還有3艘將交付添成長動能

散裝航商裕民 (2606-TW) 全新 82000 噸巴拿馬型船舶 (Panamax) 於今 (5) 日在日本交付，將於 11 月初交船投入營運，裕民表示，隨著市場需求後市看好，新船加入將可提升獲利能力，而目前在建船舶尚有 3 艘，預計 2020 年前陸續完成交船。

裕民指出，此次新船裕誠輪是由日本大島造船廠為裕民建造的第 5 艘 Panamax 散裝船，以節能環保概念設計建造，更遵照全球海洋壓艙水處理公約，加裝最新壓艙水處理系統，超越環保標準。

裕民強調，由於新船舶具高效能低耗油的特性，可降低營運成本並增加公司獲利能力。

裕民自 2012 年以來已淘汰 18 艘老舊船舶，並加入 30 艘高效能環保新船，目前在建船舶尚有 3 艘，包括 1 艘由日本大島造船廠建造的 Panamax，以及由中國青島北海船舶重工公司建造的 2 艘 VLOC(超大型礦砂船)，預計於 2020 年前陸續完成交船。

隨著此次新船的加入，裕民自有營運散裝船隊平均年齡僅 5 年，低於全球散裝船隊平均年齡約 9.4 年，且節能船舶載重噸比重高達 80%。

裕民強調，在低硫油公約於 2020 年正式實施後提高船東燃油成本，屆時競爭優勢將更加顯著。

裕民航運目前擁有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、VLCC(超大型油輪) 和 VLOC 等船型，散裝船隊平均年齡約 5 年，營運、在建、合資和受託管理的船隊總數達 48 艘，總載重噸位為 666 萬噸。