〈陸晶片駭美企〉駭客晶片消息 重擊蘋果供應鏈

週四 (4 日) 外媒報導稱，蘋果 (AAPL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 等企業遭到中國駭客晶片攻擊。

全球基板龍頭美超微 (SuperMicro) 主機板傳遭到植入來自中國的駭客晶片，該晶片能夠進入伺服器網路，用以長期監控美國企業並竊取商業機密。不過，亞馬遜與蘋果隨後皆否認了該消息。

市場人士分析，該事件可能對美科技股供應鏈產生重大影響。

據最新報告中表示，雖然很難獲得準確數字，但蘋果在海外的東南亞地區的供應商可能擁有大約 3000 億美元的資產。而在英特爾 (INT-US) 的文件上，則列出了美國，歐洲和以色列以外的「其他地區」佔 15% 的資產。

據推測，這些資產在東南亞地區，但英特爾的文件中沒有提供其他細節。如果美國為了國家安全的緣由開始將更多的生產轉移回美國，那麼地區性資本支出潛在的變化變得更加重要。

在消息曝光後，相關硬體供應鏈類股損失約 180 億美元，受打擊最嚴重的台積電，在美掛牌 ADR (TSM-US) 股價是大跌了 3.5% 至每股 42.43 美元。

有鑑於蘋果和亞馬遜否認了這些報導，目前還不完全清楚供應鏈的哪個點會遭到攻擊，以及該事件對相關供應商的影響有多大。可以設想的是，在中美進行貿易談判期間，這種駭客行為將成為美國討價還價的籌碼。考慮到這此消息的影響，股價下跌幅度不到 2% 實在太小，相關影響可能會延伸至即將到來的第三季的獲利旺季。