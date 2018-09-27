BDI指數續彈 散裝航運業者裕民、台航等盤中股價走揚

BDI 指數 (波羅的海運價指數) 持續反彈，昨 (26) 日重回 1500 點關卡，收在 1503 點，上漲 53 點；而散裝航運盤中包含新興 (2605)、裕民(2606)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋 - KY(2637) 及四維航 (5608) 等盤中股價走揚。裕民第三季在本業好轉和轉投資股票股利入帳下，法人估每股盈餘上看 0.8 元，可望逼近上半年獲利。



中航上半年每股盈餘 (EPS) 達 0.95 元，幾乎較去年全年獲利倍增，日前自結 7 月獲利 6000 萬元，EPS 0.3 元，等於前 7 月 EPS 1.25 元，中航今年上半年已有 3 艘船換約，下半年約有 3 艘換約，新約價估計提高三成以上，加上子公司偉聯運輸中航物流，轉投資的能源海運、台灣航業也獲利，法人預估全年 EPS 有機會挑戰 2 元，較去年 EPS 0.5 元大幅成長。中航董事長周慕豪日前表示，今年營運將優於去年，下半年業績可望優於上半年。



台航看好新南向政策，預計 10 月與陽明 (2609) 等合資成立新公司，瞄準新南向商機，看好下半年營運有機會優於上半年。台航上半年資產總計約 152.67 億元，而今年上半年營收 16.34 億元，稅後淨利 4.05 億元，每股盈餘 0.97 元。